7 декабря
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Образование

Когда алтайские школьники пойдут на каникулы 2022−2023

Зимние каникулы школьников вот-вот начнутся. Рассказываем, когда можно забыть о домашних заданиях и когда уже придется вспомнить.

Новый год. Елка
Новый год. Елка
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Зимние каникулы в России: когда начнутся

В школах по всей России зимние каникулы начнутся 29 декабря.

Отдыхать дети будут десять дней до 8 января 2023 года. Как обычно каникулы пересекаются с выходными у взрослых, которые отдыхают с 31 декабря по 8 января.

Когда зимние каникулы начнутся в Алтайском крае

Алтайских школьников не ждет никаких сюрпризов: отдыхать они тоже будут с 29 декабря до 8 января.

Третья четверть продлится с 9 января до 24 марта. Традиционно она самая длинная в учебном году.

Когда начнутся весенние и летние каникулы в 2023 году

Весенние каникулы начнутся 24 марта, а сядут за парты школьники уже 2 апреля.

Летние каникулы не меняют своего расписания и продлятся с 1 июня до 31 августа.

Ранее продолжительным новогодним каникулам обрадовались россияне.

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