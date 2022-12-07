Когда алтайские школьники пойдут на каникулы 2022−2023

Зимние каникулы в России: когда начнутся
В школах по всей России зимние каникулы начнутся 29 декабря.
Отдыхать дети будут десять дней до 8 января 2023 года. Как обычно каникулы пересекаются с выходными у взрослых, которые отдыхают с 31 декабря по 8 января.
Когда зимние каникулы начнутся в Алтайском крае
Алтайских школьников не ждет никаких сюрпризов: отдыхать они тоже будут с 29 декабря до 8 января.
Третья четверть продлится с 9 января до 24 марта. Традиционно она самая длинная в учебном году.
Когда начнутся весенние и летние каникулы в 2023 году
Весенние каникулы начнутся 24 марта, а сядут за парты школьники уже 2 апреля.
Летние каникулы не меняют своего расписания и продлятся с 1 июня до 31 августа.
Ранее продолжительным новогодним каникулам обрадовались россияне.
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