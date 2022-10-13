Когда российские школьники начнут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году. Разбор

Когда для учеников девятых классов пройдут ОГЭ?
ОГЭ проведут в три периода:
- Досрочный (с 21 апреля по 16 мая);
- Основной (с 24 мая по 1 июля);
- Дополнительный (с 4 по 23 сентября).
Сколько продлятся ОГЭ?
Продолжительность экзаменов составит от 2 до 3 часов 55 минут в зависимости от предмета.
А в какие дни пройдут ОГЭ?
Вот расписание ОГЭ:
- 24 мая — физика, история, биология;
- 30 мая — география, обществознание, химия, информатика;
- 2 и 3 июня — иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский);
- 6 — русский язык;
- 9 июня — математика;
- 14 июня — физика, литература, география, информатика;
- 17 июня — обществознание, химия, биология.
Когда в России проведут ЕГЭ?
Единые госэкзамены проведут в несколько этапов.
- Досрочный (с 20 марта по 10 апреля);
- Основной (с 26 мая по 20 июня);
- Дополнительный (с 6 по 12 сентября).
Продолжительность ЕГЭ
Для одиннадцатиклассников продолжительность экзаменов также будет зависеть от предмета.
По географии, математике базового уровня и китайскому языку, исключая раздел «Говорение» экзамены рассчитаны на три часа.
Литература, физика, математика профильного уровня, биология и информатика станут самыми длинными по времени — 3 часа 55 минут.
В какие дни и по каким предметам пройдут ЕГЭ?
Полное расписание единого государственного экзамена в 2023 году:
- 26 мая — литература, география, химия;
- 29 мая — русский язык;
- 1 июня — математика базового и профильного уровня;
- 5 июня — физика, история;
- 8 июня — обществознание;
- 13 июня — биология и иностранные языки (английский, немецкий французский, испанский, китайский). Это письменная часть;
- 16 и 17 июня — иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский). Это раздел «Говорение»);
- 19 и 20 июня — информатика.