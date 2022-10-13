13 октября
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Образование

Когда российские школьники начнут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году. Разбор

В России утвердили окончательное расписание выпускных экзаменов для школьников, сообщает Минпросвещения.

Экзамен.
Экзамен.
СС0

Когда для учеников девятых классов пройдут ОГЭ?

ОГЭ проведут в три периода:

  • Досрочный (с 21 апреля по 16 мая);
  • Основной (с 24 мая по 1 июля);
  • Дополнительный (с 4 по 23 сентября).

Сколько продлятся ОГЭ?

Продолжительность экзаменов составит от 2 до 3 часов 55 минут в зависимости от предмета.

А в какие дни пройдут ОГЭ?

Вот расписание ОГЭ:

  • 24 мая — физика, история, биология;
  • 30 мая — география, обществознание, химия, информатика;
  • 2 и 3 июня — иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский);
  • 6 — русский язык;
  • 9 июня — математика;
  • 14 июня — физика, литература, география, информатика;
  • 17 июня — обществознание, химия, биология.

Когда в России проведут ЕГЭ?

Единые госэкзамены проведут в несколько этапов.

  • Досрочный (с 20 марта по 10 апреля);
  • Основной (с 26 мая по 20 июня);
  • Дополнительный (с 6 по 12 сентября).
Учеба. Школа.
Учеба. Школа.
unsplash.com/

Продолжительность ЕГЭ

Для одиннадцатиклассников продолжительность экзаменов также будет зависеть от предмета.

По географии, математике базового уровня и китайскому языку, исключая раздел «Говорение» экзамены рассчитаны на три часа.

Литература, физика, математика профильного уровня, биология и информатика станут самыми длинными по времени — 3 часа 55 минут.

В какие дни и по каким предметам пройдут ЕГЭ?

Полное расписание единого государственного экзамена в 2023 году:

  • 26 мая — литература, география, химия;
  • 29 мая — русский язык;
  • 1 июня — математика базового и профильного уровня;
  • 5 июня — физика, история;
  • 8 июня — обществознание;
  • 13 июня — биология и иностранные языки (английский, немецкий французский, испанский, китайский). Это письменная часть;
  • 16 и 17 июня — иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский). Это раздел «Говорение»);
  • 19 и 20 июня — информатика.
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