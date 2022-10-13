Когда российские школьники начнут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году. Разбор

В России утвердили окончательное расписание выпускных экзаменов для школьников, сообщает Минпросвещения.

Когда для учеников девятых классов пройдут ОГЭ?

ОГЭ проведут в три периода:

Досрочный ( с 21 апреля по 16 мая);

с 21 апреля по 16 мая); Основной ( с 24 мая по 1 июля);

с 24 мая по 1 июля); Дополнительный ( с 4 по 23 сентября).

Сколько продлятся ОГЭ?

Продолжительность экзаменов составит от 2 до 3 часов 55 минут в зависимости от предмета.

А в какие дни пройдут ОГЭ?

Вот расписание ОГЭ:

24 мая — физика , история , биология;

история биология; 30 мая — география , обществознание , химия , информатика;

обществознание химия информатика; 2 и 3 июня — иностранные языки ( английский , немецкий , французский , испанский);

английский немецкий французский испанский); 6 — русский язык;

9 июня — математика;

14 июня — физика , литература , география , информатика;

литература география информатика; 17 июня — обществознание , химия , биология.

Когда в России проведут ЕГЭ?

Единые госэкзамены проведут в несколько этапов.

Досрочный ( с 20 марта по 10 апреля);

с 20 марта по 10 апреля); Основной ( с 26 мая по 20 июня);

с 26 мая по 20 июня); Дополнительный ( с 6 по 12 сентября).

Продолжительность ЕГЭ

Для одиннадцатиклассников продолжительность экзаменов также будет зависеть от предмета.

По географии, математике базового уровня и китайскому языку, исключая раздел «Говорение» экзамены рассчитаны на три часа.

Литература, физика, математика профильного уровня, биология и информатика станут самыми длинными по времени — 3 часа 55 минут.

В какие дни и по каким предметам пройдут ЕГЭ?

Полное расписание единого государственного экзамена в 2023 году: