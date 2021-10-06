Когда у школьников начнутся осенние каникулы в 2021 году

По рекомендациям Минпросвещения, с 30 октября школьные каникулы стартуют для тех, кто обучается на «пятидневке». Ученики же «шестидневки» уйдут на каникулы 31 октября.
Да. Школы могут менять даты каникул. При этом отклоняться от рекомендаций ведомства можно только на 2 недели.
Отметим, что из-за пандемии отдых в некоторых школах продлили. Например, в Новгородской области.
Согласно плану, школьники снова пойдут на уроки 8 ноября. Однако в некоторых учебных заведениях дата может меняться.
Ранее стало известно, когда начнутся новогодние и майские выходные 2021−2022.