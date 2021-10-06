Когда у школьников начнутся осенние каникулы в 2021 году

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В нашей школе каникулы начнутся раньше. Это нормально?

Да. Школы могут менять даты каникул. При этом отклоняться от рекомендаций ведомства можно только на 2 недели.

Отметим, что из-за пандемии отдых в некоторых школах продлили. Например, в Новгородской области.