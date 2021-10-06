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Образование

Когда у школьников начнутся осенние каникулы в 2021 году

До осенних каникул осталось меньше месяца. Рассказываем, когда они начнутся и долго ли продлится долгожданный отдых от школы.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов
1
Когда школьники отправятся на осенние каникулы?

По рекомендациям Минпросвещения, с 30 октября школьные каникулы стартуют для тех, кто обучается на «пятидневке». Ученики же «шестидневки» уйдут на каникулы 31 октября.

2
В нашей школе каникулы начнутся раньше. Это нормально?

Да. Школы могут менять даты каникул. При этом отклоняться от рекомендаций ведомства можно только на 2 недели.

Отметим, что из-за пандемии отдых в некоторых школах продлили. Например, в Новгородской области.

В школе. Домашняя работа. Тетради.
В школе. Домашняя работа. Тетради.
Анна Зайкова
3
Когда закончатся осенние каникулы?

Согласно плану, школьники снова пойдут на уроки 8 ноября. Однако в некоторых учебных заведениях дата может меняться.

Ранее стало известно, когда начнутся новогодние и майские выходные 2021−2022.

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