Крысы и блохи атаковали сибирскую школу, которой хотели запугать НАТО

Школа находится в городе Усть-Кут.
Подозрительные укусы педагоги начали замечать в августе, руководство обратилось в управление образования, чтобы найти средства на обработку, так как 32 тыс. рублей на дороге не валяются.
Накануне детей освободили от занятий.
Всю школу с верхнего этажа до нижнего обработали. Так что 12 сентября образовательный процесс продолжится.
Ветхое здание школы попадало в эфир ТНТ — комик Азамат Мусагалиев даже предлагал её ужасным видом «пугать» страны НАТО.
Ранее в Барнауле больницу РТП оккупировали крысы.