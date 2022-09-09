Крысы и блохи атаковали сибирскую школу, которой хотели запугать НАТО

В Иркутской области в разваливающейся школе нашли множество крыс и блох. Образовательное учреждение закрыли на дезинфекцию, пишет «Подъем».

Школа находится в городе Усть-Кут.

Подозрительные укусы педагоги начали замечать в августе, руководство обратилось в управление образования, чтобы найти средства на обработку, так как 32 тыс. рублей на дороге не валяются.

Накануне детей освободили от занятий.

Всю школу с верхнего этажа до нижнего обработали. Так что 12 сентября образовательный процесс продолжится.

Ветхое здание школы попадало в эфир ТНТ — комик Азамат Мусагалиев даже предлагал её ужасным видом «пугать» страны НАТО.

Ранее в Барнауле больницу РТП оккупировали крысы.