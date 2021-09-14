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Образование

Мама барнаульский школьницы нашла ссылку на порносайт в учебнике

В учебнике издательства «Просвещение» по английскому языку жительница Барнаула обнаружила иллюстрацию ссылки на порносайт, когда помогала дочери делать уроки.

Образование. Учебники.
Образование. Учебники.
открытые источники (CC0)

Ссылка указана на одной из первых страниц учебника Spotlight для шестого класса, пишет amic.ru. Практически одновременно нюанс заметили родители шестиклассников в разных регионах России.

Минпросвещения России отзовет учебник, на который ранее были получены положительные заключения Российской академии наук и Российской академии образования, сообщил ТАСС.

«В настоящее время все экспертные заключения по учебнику пересматриваются, и он будет отозван», — говорится в сообщении.

Ошибка могла носить технический характер. У домена несколько раз менялся владелец.

«Просвещение» уже приостановило издание и распространение печатной версии учебника.

Ранее в Кемеровской области организовывали проверку в связи с нарушением прав школьников — во время онлайн-урока по истории в 7 классе включился порноролик.

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