Мама барнаульский школьницы нашла ссылку на порносайт в учебнике

Ссылка указана на одной из первых страниц учебника Spotlight для шестого класса, пишет amic.ru. Практически одновременно нюанс заметили родители шестиклассников в разных регионах России.
Минпросвещения России отзовет учебник, на который ранее были получены положительные заключения Российской академии наук и Российской академии образования, сообщил ТАСС.
«В настоящее время все экспертные заключения по учебнику пересматриваются, и он будет отозван», — говорится в сообщении.
Ошибка могла носить технический характер. У домена несколько раз менялся владелец.
«Просвещение» уже приостановило издание и распространение печатной версии учебника.
Ранее в Кемеровской области организовывали проверку в связи с нарушением прав школьников — во время онлайн-урока по истории в 7 классе включился порноролик.