Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 мая 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Порноролик включили семиклассникам во время онлайн-урока в Сибири

В Кемеровской области организована проверка в связи с нарушением прав школьников, сообщает региональная прокуратура.

Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
altapress.ru

Ранее в СМИ рассказали о том, что в кемеровской школе во время онлайн-урока по истории в 7 классе включился порноролик.

«Организована проверка. Будет дана оценка полноты и достаточности принимаемых образовательной организацией мер для защиты детей от запрещенной информации во время образовательного процесса, осуществляемого в дистанционной форме», — отметили в прокуратуре.

Кроме того, инцидентом заинтересовалась местная полиция — необходимо выявить виновника. Пока что личность хулигана не установлена.

Как ранее сообщила «Газеты Кемерова», ролик включился во время урока для учеников школы № 44. На инцидент пожаловалась женщина, которая представилась матерью одного из семиклассников. По ее словам, педагог не отреагировал на порно и продолжила урок.

В мэрии Кемерова уточнили, что школа провела проверку и выяснила, что видео отображалось только у нескольких учеников, а учитель и большинство из класса его не видели.

Напомним, все пранки над учителями во время дистанционного обучения будет исследовать СК.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость