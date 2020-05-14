Порноролик включили семиклассникам во время онлайн-урока в Сибири

Ранее в СМИ рассказали о том, что в кемеровской школе во время онлайн-урока по истории в 7 классе включился порноролик.
«Организована проверка. Будет дана оценка полноты и достаточности принимаемых образовательной организацией мер для защиты детей от запрещенной информации во время образовательного процесса, осуществляемого в дистанционной форме», — отметили в прокуратуре.
Кроме того, инцидентом заинтересовалась местная полиция — необходимо выявить виновника. Пока что личность хулигана не установлена.
Как ранее сообщила «Газеты Кемерова», ролик включился во время урока для учеников школы № 44. На инцидент пожаловалась женщина, которая представилась матерью одного из семиклассников. По ее словам, педагог не отреагировал на порно и продолжила урок.
В мэрии Кемерова уточнили, что школа провела проверку и выяснила, что видео отображалось только у нескольких учеников, а учитель и большинство из класса его не видели.
Напомним, все пранки над учителями во время дистанционного обучения будет исследовать СК.