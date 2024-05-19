Масштабный молодежный форум «Барнаул в будущем» пройдет 20 мая. Где смотреть трансляцию

На форму пройдет финал конкурса на лучшее видение развития города Барнаула. Заочный этап проходил с 17 апреля по 15 мая. Всего на конкурс поступило более 30 проектов, 17 мая экспертная комиссия определила 10 команд-финалистов, которые представят свои работы компетентному жюри на очном этапе.
Напомним, победители получат главный приз в 100 тыс. рублей от генерального партнера конкурса – строительной компании «Жилищная инициатива».
В жюри конкурса вошли руководители городской и краевой власти, представители крупного бизнеса, общественных объединений и профессиональные эксперты.
«Помимо финала конкурса на лучшее видение развития города Барнаула, в рамках форума запланированы различные интерактивные площадки, выступления авторитетных специалистов и многое другое» – рассказал основатель проекта «Образ будущего», Алексей Линник.
Молодежный форум «Барнаул в будущем» будет транслироваться в прямом эфире на самых популярных интернет-платформах региона, подключиться к трансляции сможет любой желающий здесь.
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