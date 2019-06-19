С 9 по 14 июня 2019 года в комплексе «Сибирское подворье» под Белокурихой прошел молодежный управленческий форум «Алтай. Территория развития» (АТР). На него приехало около 1,5 тыс. человек из 74 регионов России и 13 стран. Оператор «МегаФон» организовал на площадке мобильную связь, развернул несколько крутых зон для работы и отдыха. А его амбассадоры — блогеры и ведущие — в течение четырех дней снимали классные познавательные видео.

«МегаФон» включился в молодежный форум АТР, чтобы устроить там связь и танцы

Форум был организован на самом высоком уровне. Его посетили почетные гости — полпред президента в СФО Сергей Меняйло, губернатор Виктор Томенко, депутаты Госдумы, обладатель Кубка Стэнли и двукратный победитель Олимпийских игр Вячеслав Фетисов, художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский и другие.

На АТР проходили интеллектуальные, творческие и спортивные мастер-классы, встречи, лекции. Например, на площадке «Медиаджвиж» участники учились брать интервью, вести блоги и создавать разные медиапродукты, площадка «Мой бизнес» была посвящена предпринимательству, «Агропрорыв» — сельскому хозяйству и так далее.

Территория комплекса «Сибирской подворье», где состоялся форум, входит в зону неуверенного приема мобильной связи — все-таки от Барнаула 160 км. Чтобы исправить эту ситуацию и обеспечить участников быстрым мобильным интернетом, «МегаФон» привез специальную передвижную базовую станцию.

С ее помощью специалисты компании всего за несколько часов развернули покрытие сети 2G, 3G и 4G буквально в чистом поле. Благодаря этому сотни людей могли спокойно звонить по телефону, выходить в интернет, и они использовали эту возможность по полной. За дни форума абоненты «МегаФона» проговорили более 26 тыс. минут и прокачали 0,5 Тб.

«МегаФон» включился в молодежный форум АТР , чтобы устроить там связь и танцы архив компании «Мегафон»

Средняя скорость интернета 4G в пиковые часы составила 40 Мбит/с, а максимальная 180 Мбит/с. Аналогичные скорости 4G оператор обеспечивает на территории других сел и поселков Алтайского края, где уже работает сеть LTE — а это 28 из 59 районов региона. До конца текущего года 4G от «МегаФона» охватит еще как минимум пять новых районов.

Мобильные репортеры «МегаФона» за четыре дня работы на форуме АТР записали более 18 репортажей и интервью. Блогеры и ведущие Соня Сапрыкина, Саша Волокитин, Джастас Уолкер, Юрий Варламов проверили участников на «прочность», эрудицию, чувство юмора и находчивость. Посмотреть ролики можно на официальном канале.

«МегаФон» включился в молодежный форум АТР , чтобы устроить там связь и танцы архив компании «Мегафон»

Порцию «жарких» вопросов получили губернатор Виктор Томенко, создатель журнала «Ералаш» Борис Грачевский, сценарист фильмов «Елки» Дмитрий Литвиненко, актер сериала «Молодежка» Влад Канопко и еще более 100 участников и экспертов форума.

«МегаФон» включился в молодежный форум АТР , чтобы устроить там связь и танцы архив компании «Мегафон»

В интерактивной зоне «Видеомейкер», которую организовал «МегаФон», гости АТР записывали ролики с танцами на фоне хромакея (зеленый экран, вместо которого в видео вставляют нужный фон с помощью компьютерных программ). К нему автоматически добавлялись спецэффекты и музыка, герои самых интересных видео получили призы от оператора.

На площадке «Медиадвиж» молодежного форума каждый желающий мог прокачать навыки интервьюера — задать острые опросы экспертам и медийным личностям. Работу смельчаков оценивали блогеры-репортеры. За все дни АТР участники выложили 626 публикаций с официальным хэштегом тематических зон «МегаФона» #включайсяАТР.

«МегаФон» включился в молодежный форум АТР , чтобы устроить там связь и танцы архив компании «Мегафон»

Главным событием форума стала презентация социальных проектов молодежи. На площадке АТР рассмотрели 130 проектов, гранты на реализацию получили 37 из них. Несколько победителей — из Алтайского края. У участников и гостей форума остались только положительные эмоции и впечатления, много новых полезных знакомств и желание снова вернуться на Алтай через год.