Мэрия Барнаула до сих пор не объяснила, когда придется платить за детский на 40% больше

Как сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула, приказ городского комитета по образованию находится на экспертизе в прокуратуре. Как только он пройдет проверку, дополнительно сообщат, какую сумму и с какого дня нужно платить.

До сих пор барнаульские родители оставались в неведении. Мама одного из воспитанников детского сада №242 рассказала altapress.ru, что 7 декабря в саду разместили объявление о планируемом повышении. В нем кроме прочего говорится, что средняя стоимость продуктов питания на одного ребенка в Барнауле должна составлять 158,23 рублей в день и 3322,83 рубля в месяц (21 рабочий день).

Повышение коснулось не всех муниципалитетов. К примеру, В Яровом сумму оплаты не меняли, а в других городах Алтайского края повышение составило 7-12 %. Только в Змеиногорске, как и в Барнауле, оплата выросла почти на 40%. Но этого там ждали давно. Родительская плата там не менялась с 2015 года и до 1 декабря 2017 составляла 880 руб.

Татьяна Казанцева,

главный специалист комитета по образованию Змеиногорского района:

— Мы не раз обращались с подобными заявлениями в министерство, потому что 880 рублей не хватало. Многие родители сами предлагали увеличить оплату, жаловались, что дети в саду не наедаются. Сейчас идет работа над приказом, по которому с 1 декабря сумма оплаты должна составить 1226 руб.

В Петропавловском районе повысить оплату решили задолго до министерского приказа — ждали только согласования. Для родителей детсадовцев это не стало неожиданностью, потому что многие из них сами выступали с подобной инициативой. По словам председателя комитета по образованию Петропавловского района Ирины Фукс, это активно обсуждалось на родительских собраниях.

Фукс Ирина,

председатель комитета по образованию администрации Петропавловского района:

— Комитет не раз обращался с ходатайствами в министерство с просьбой согласовать повышение. Сумма оплаты выросла с 1210 рублей до 1350. Но и этих денег не хватит, чтобы обеспечить нормы СанПиНа. Если строго следовать нормам, то в зависимости от возраста на каждого ребенка в месяц требуется 3832-4624 рублей только на еду. Для наших родителей это не стало неожиданностью, потому что тему обсуждали на родительских собраниях в сентябре-октябре.

Накануне стало известно, что с 1 декабря 2017 года барнаульским родителям придется платить за детсад на 39,4% больше — 2300 рублей вместо прежних 1650, об этом говорится в приказе минобразования и науки Алтайского края. При этом ни в детских садах, ни на сайте городского комитета по образовании не было информации о планируемом повышении.