«Мы не хотим в морг»: студенты АлтГУ требуют перевода на дистант

Студенты АлтГУ утверждают, что в вузе во время пандемии не соблюдают санитарные требования. Они боятся заразиться коронавирусом и пытаются убедить руководство ввести дистанционное обучение. Электронное письмо, которое студенты направили ректору Сергею Бочарову и в Роспотребнадзор, цитирует «Толк».

Как рассказывают авторы обращения, в АлтГУ не обрабатывают аудитории, не следят за соблюдением масочного режима, а охранники измеряют температуру бесконтактными термометрами, просто касаясь запястья. При этом многие учащиеся и преподаватели вуза переболели коронавирусом или болеют прямо сейчас.

На занятиях в аудиториях вуза обычно присутствуют около 10 человек. Остальные либо болеют, либо не посещают пары, так как боятся заразиться.

«Пожалуйста, отправьте нас на дистант! Так учиться невозможно! Это прямая угроза жизни и здоровью студентов. Мы не готовы умирать от коронавируса и заполнить тот самый мобильный морг, который на днях установили около одной из больниц», — пишут студенты.

Напомним, ранее Министерство образования рекомендовало высшим учебным заведениям перейти на дистанционное обучение до 6 февраля 2021 года — чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом.