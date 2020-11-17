«Мы не хотим в морг»: студенты АлтГУ требуют перевода на дистант

Как рассказывают авторы обращения, в АлтГУ не обрабатывают аудитории, не следят за соблюдением масочного режима, а охранники измеряют температуру бесконтактными термометрами, просто касаясь запястья. При этом многие учащиеся и преподаватели вуза переболели коронавирусом или болеют прямо сейчас.
На занятиях в аудиториях вуза обычно присутствуют около 10 человек. Остальные либо болеют, либо не посещают пары, так как боятся заразиться.
«Пожалуйста, отправьте нас на дистант! Так учиться невозможно! Это прямая угроза жизни и здоровью студентов. Мы не готовы умирать от коронавируса и заполнить тот самый мобильный морг, который на днях установили около одной из больниц», — пишут студенты.
Напомним, ранее Министерство образования рекомендовало высшим учебным заведениям перейти на дистанционное обучение до 6 февраля 2021 года — чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом.