Министр Костенко прокомментировал попадание Алтайского края в «невкусный» рейтинг школьных столовых

«Мы были не в курсе, что составляется какой-то рейтинг, но разобрались, — сказал министр на встрече с участниками конкурса „Учитель года“. — Оказывается, участие в голосовании Российского движения школьников приняло всего 26 детей из 271 тыс. учащихся в крае. Голосование проходило всего в одной соцсети».

Кроме того, по словам министра, произошла путаница в названиях регионов: часть детей, голосовавших за качество школьного питания, была из Онгудайского района Республики Алтай. Части школ, номера которых указаны в голосовании, в Алтайском крае нет.

Министр сказал, что вряд ли на основании таких исходных данных и правилах голосования можно составить репрезентативный рейтинг, и напомнил о важности критического мышления и проверки информации.

На эту же тему высказалась и депутат Госдумы Наталья Кувшинова. «Вопросы в анкете были примерно такого плана: „Соответствует ли меню в школьной столовой вашим вкусовым пристрастиям?“. Конечно, интересный для детей вопрос, но ответ на него не может характеризовать качество продуктов питания, укомплектованность пищеблоков и других тем», — сказала она.