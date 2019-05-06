Министр образования Алтайского края рассказал, для чего нужны ВПР и чем они грозят учителям и ученикам

В Алтайском крае завершились Всероссийские проверочные работы (ВПР), их сдавали 80% школьников с 4 по 11 классы. Несмотря на то, что их проводят с 2015 года, эти «контрольные» вызывают немало вопросов у родителей и учеников. Зачем нужны ВПР, как ставят оценки и как отразятся «двойки» учеников на учителях, altapress.ru рассказал министр образования региона Максим Костенко.

Зачем ввели ВПР

— Всероссийские проверочные работы начались в 2015 году. Это было связано с тем, что на федеральном уровне обнаружили большое несоответствие итогов аттестации — ЕГЭ и ОГЭ — с теми годовыми оценками, которые выводили сами школы по тому или иному предмету.

Выяснилось, что оценки за ЕГЭ и ОГЭ были существенно ниже оценки ученика за период обучения. То есть ребенок учится, у него вроде хорошие показатели, но в итоге он сдает госэкзамен и, грубо говоря, проваливается. А это обманутые ожидания ученика, и еще в большей степени родителей. И учителей.

Встал вопрос: насколько объективно оцениваются «промежуточные» знания ученика, до итоговой аттестации. То есть нужен был некий механизм, независимый от школы, с помощью которого на протяжении всей учебы мы могли бы сказать: «Смотри, вот тут ты не совсем дотягиваешь».

Кроме того, появились новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОСы) для начальной школы, нужно было как-то их оценить, поэтому впервые ВПР провели именно в 4-х классах.

Экзамен. Анна Зайкова

Что такое ВПР

— ВПР — это независимая процедура, итоговая работа, все задания которой едины и разрабатываются на федеральном уровне. По сути ВПР — самая обычная контрольная работа, дающая срез текущих знаний. Это не экзамен, перед которым нужно максимально себя накачать информацией — «спать не буду, но к утру выучу китайский».

Сами школы определяют для себя, проводить ли ВПР вообще, и выбирают количество предметов — от 4 до 8 — по которым проводят контрольные. Условие здесь одно — если выбираем какой-то предмет, то ВПР по нему должна сдавать вся «параллель».

Основная задача ВПР — регулярная проверка уровня знаний школьников на соответствие ФГОС. Результаты контрольных оценивают в школе, загружают в единую федеральную систему. Выборочно итоги оценивают федеральные эксперты.

Образование. Телефон. СС0

На что влияет оценка за ВПР

— Каждое учреждение образования определяет, ставить ли оценку за ВПР в качестве итога за четверть, полугодие или год. Оценки можно и вообще не ставить, а просто принять эти результаты к сведению и разобрать, где ученики не дотягивают до стандартов: может мы учим их не по тому учебнику или методы не т. е.

В отличие от оценки по ЕГЭ никаких судьбоносных решений для ученика ВПР не несет. Даже если оценка выставлена, она не окончательная, а всего лишь одна из. Такой срез позволяет определить, по каким предметам имеется недостаток знаний. И есть еще почти месяц до конца года, чтобы «подтянуться».

Оценки за ВПР не предполагают никаких карательных мер к педколлективу, родителям и ученикам.

Зачем 11-классникам сдавать еще и ВПР если они готовятся к ЕГЭ

— Школьники готовятся к ЕГЭ, выбрали предметы, усиленно по ним работают, а остальные просто запускают. Ну, вот сдаю я обществознание, а биология мне не нужна, поэтому я не хожу на нее. Так нельзя.

ВПР есть в 11-х классах, потому что необходимо, чтобы у ребенка был достаточный уровень знаний по всем предметам. Это помогает замотивировать школьника на изучение и других дисциплин, помимо «обязательных» в ЕГЭ.

При этом 11-классники не сдают ВПР по тому предмету, который выбрали для ЕГЭ. В этом смысле на них не выпадает какой-то дополнительной нагрузки.

ЕГЭ. Анна Зайкова

Что такое необъективная оценка

— По оценкам Рособрнадзора в 2018 году 51 школа в Алтайском крае показала по итогам ВПР так называемую необъективную оценку.

Часто результаты ВПР оказывались заметно выше среднего результата по региону, но при этом школа не дает эти предметы углубленно. Или итоги не подтверждаются высокими баллами ЕГЭ. Есть еще много критериев необъективности.

Это значит, что учитель либо не владеет самим инструментом оценивания, либо (что чаще) завышает оценку субъективно.

Чем это грозит учителям

— С 2015 года накопились данные по всем школьным предметам, на федеральном и региональном уровне можно получить картину по каждому учителю. ВПР позволяют оценить качество преподавания.

В тех школах, где результаты ВПР низкие, компетенции учителей требуют «прокачки». В крае третий год работает адресная программа повышения квалификации учителей, куда включаются педагоги, к которым возникают вопросы.

Раньше результат работы учителя можно было оценить только по ЕГЭ. И ВПР в этом смысле помогает глубже понять, где в методиках преподавания есть пробелы, которые стоит устранить.

Для Министерства образования низкие оценки по ВПР означают не то, что учителя надо наказать, а то, что ему нужна помощь. Для этого учителям и руководителям учреждений образования объясняют, что главное в ВПР — не высокая оценка, а объективность. Чтобы затем была возможность своевременно пройти курсы повышения квалификации, скорректировать методику оценивания знаний согласно новым ФГОСам.