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Образование
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Экс-министр образования Алтайского края стал проректором АлтГТУ

Бывший министр образования и науки Алтайского края Александр Жидких назначен проректором Алтайского государственного технического университета по экономике и стратегическому развитию. Информацию об этом altapress.ru подтвердили в АлтГТУ.

Александр Жидких.
Александр Жидких.
Олег Богданов, altapress.ru

12 октября губернатор Виктор Томенко объявил о том, что должность министра образования займет Максим Костенко. С 24 октября Александр Жидких назначен проректором АлтГТУ.

Александр Жидких — магистр экономики, кандидат экономических наук. В 1999 году он окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана по специальностям «Металлорежущие станки и инструменты» и «Экономика и управление на предприятии», в 2003 году — Алтайский государственный университет по специальности «Экономика».

С 2000 по 2016 год он был заместителем начальника главного управления экономики и инвестиций администрации края, в 2016 году его назначили начальником управления образования, а после он стал министром.

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