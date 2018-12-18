Министр просвещения заявила о нехватке учителей

По ее словам, в этом году в школах было 15 миллионов 120 тысяч учеников. На них приходится 1,5 миллиона педагогов. Всего же в школах занято 2,2 миллиона человек, вместе с педагогами.

«Эта цифра… не является достаточной», — приводят слова министра Васильевой argumenti.ru на международном форуме Global education.

В скором времени в российских школах могут появиться психологи для педагогов, пишет ura.ru. Необходимость назрела в связи с повышенной нагрузкой, в том числе, и психологической, на учителей.