Минобр: бакалавриат и магистратура сохранятся в России

Бакалавриат и магистратура могу сохраниться в России, даже после введения новой системы образования, пишет « Коммерсант ».

Бакалавриат и магистратура могут остаться после отказа от Болонской системы. Хотя, впрочем, некоторые вузы могут перейти к специалитету.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил изданию, что к сохранению такого формата обучения положительно относятся выпускники российских школ.

«Во-первых, есть выпускники наших школ, да и много других людей, которые симпатизируют этим форматам образования. Почему бы не дать им возможность реализовать себя через получение бакалаврского или магистерского образования?» — указал глава минобра.

Он также подчеркнул, что формулировка «выход из болонского процесса» не совсем верная.

«Давайте сначала разберемся, что такое болонский процесс. Это не какое-то международное юридическое обязательство, которое взяла на себя Россия. Это не договор, который можно было бы расторгнуть и выйти из него. Болонская системы — это совокупность неких принципов, идей, которые были имплементированы в наше законодательство», — пояснил Фальков.

Недавно Госдума поддержала выход России из Болонской системы образования. Спикер Вячеслав Володин подчеркнул, что отказ «совершенно очевидно» требует скорейшего рассмотрения.