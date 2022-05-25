25 мая
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Образование

Бакалавры и магистры все. Госдума поддержала выход России из Болонской системы образования

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все фракции поддерживают выход России из Болонской системы образования.

Сетевая магистратура: обучение сразу в нескольких ведущих университетах страны
Сетевая магистратура: обучение сразу в нескольких ведущих университетах страны
архив Сибирского федерального университета (Красноярск)

Володин добавил, что тема отказа от Болонской системы «совершенно очевидно» требует скорейшего рассмотрения и предложил депутатам не откладывать начало ее обсуждения, пишет РБК.

Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев также заявил, что у комитета уже есть план по созданию российской системы.

Вице-спикер Петр Толстой также отметил, что комитет по науке и заместители председателя Госдумы совместно с правительством начинают работать над практическими шагами.

Напомним, ранее депутаты госсовета Удмуртии предложили использовать советский опыт и вернуть в школы трудовое воспитание

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