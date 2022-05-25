Бакалавры и магистры все. Госдума поддержала выход России из Болонской системы образования

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все фракции поддерживают выход России из Болонской системы образования.

Володин добавил, что тема отказа от Болонской системы «совершенно очевидно» требует скорейшего рассмотрения и предложил депутатам не откладывать начало ее обсуждения, пишет РБК.

Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев также заявил, что у комитета уже есть план по созданию российской системы.

Вице-спикер Петр Толстой также отметил, что комитет по науке и заместители председателя Госдумы совместно с правительством начинают работать над практическими шагами.

Напомним, ранее депутаты госсовета Удмуртии предложили использовать советский опыт и вернуть в школы трудовое воспитание