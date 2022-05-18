В российские школы предложили вернуть трудовое воспитание

Депутаты госсовета Удмуртии предложили использовать советский опыт и вернуть в школы трудовое воспитание. С соответствующей инициативой они обратились в Госдуму и правительство, пишет « Коммерсант ».

Парламентарии предложили разместить в школах мастерские, технопарки, ученические производственные бригады, трудовые отряда, летние лагеря труда и отдыха. При этом они напомнили о позитивном опыте советского образования — по формированию общества, которое любит и уважает труд.

«К сожалению, реформы <…> привели к тому, что целью стало не обучение и воспитание целостной личности, а предоставление так называемых образовательных услуг», — подчеркнули депутаты госсовета, которые также выступают за поправки к закону об образовании и исключении термина «образовательная услуга».

По словам руководителя фракции Елены Дербиловой, труд — одна из главных составляющих развития психики, а также нравственных установок ребенка. Она считает, что если дети отвлечены от трудового процесса, то нельзя говорить о всестороннем развитии личности.

«Правильно организованный труд формирует трудолюбие, коллективизм, взаимодействие, дисциплинированность, инициативность, что является одной из главных функций трудового воспитания», — уточнила Дербилова.

А еще в России хотят создать аналог советской пионерии.