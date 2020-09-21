Мох и квадрокоптеры. Как отважный барнаулец уехал работать учителем в город на полярном круге

Барнаулец Антон Кокорин всегда хотел быть учителем. Он организовывал туры на Алтай, проводил экскурсии по городу, занимался экологическими проектами, но весной решил поучаствовать в программе «Учитель для России», прошел отбор и обучение и на два года уехал в Салехард — суровое место прямо на полярном круге. О том, зачем нужно делать школьную жизнь интереснее и почему хорошо жить на Севере, — в материале altapress.ru.

До и после

— Антон , как началось это путешествие? Как проходил отбор?

— Мне всегда хотелось преподавать, но не складывалось. Весной увидел рекламу, кликнул, почитал и где-то неделю раздумывал.

Потом заполнил анкету, и меня пригласили на собеседование, первое в моей жизни. Следующим этапом был онлайн-урок всего на шесть минут. Я выбрал географию, и мне показалось, что мой урок полетел псу под хвост. Сомнения подтвердились, и меня пригласили еще на одно собеседование. Но здесь повезло, мне предложили стать педагогом-организатором. ⠀

И если вы думаете, что это был отбор, то нет. Впереди меня ждала беседа с методистом и пять недель онлайн-учебы. Это было суперинтересное и сложное время, но я доучился и сдал экзамен.

За несколько месяцев моя жизнь разделилась на до и после. Если бы так отбирали учителей во все школы, мы бы жили в другой стране. В итоге я уехал на два года в Салехард и стал педагогом-организатором в средней школе № 3.

Вообще, с кадрами в Салехарде, видимо, напряженно. Когда мы начали проходить медкомиссию, удивило «перевоплощение» врачей. Заходишь к дерматологу, а через час встречаешь ее в роли хирурга, или идешь на ЭКГ, а через пять минут этот же врач берет анализы. Притом делает он это, перебегая из кабинета в кабинет.

Антон Кокорин. vk.com/antonkokorin.

Как работает проект «Учитель для России» Общественный проект «Учитель для России» создан в 2015 году, чтобы обеспечить равенство образовательных возможностей для детей из разных регионов России. Миссия состоит в том, чтобы искать, трудоустраивать и поддерживать учителей, которые стремятся обогащать школу собственным профессиональным и жизненным опытом. Суть в том, что люди самых разных возрастов и профессий на два года становятся учителями в обычных школах, где детям особенно требуются вдохновляющие педагоги, а коллективу — новые кадры. Школы выбираются по уровню достигнутых академических показателей (обычно невысоких) и с учетом окружающего социально-экономического контекста (скорее неблагоприятного). Проект реализует благотворительный фонд «Новый учитель» при стратегическом партнерстве со Сбербанком России, благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и Институтом образования НИУ ВШЭ. С 2016 года программу поддерживают компании среднего и малого бизнеса, а также частные лица. В 2020 году программа реализуется в Калужской, Воронежской, Тамбовской, Новгородской, Нижегородской и Новосибирской областях. Регионы участвуют в софинансировании программы.

Тундра и мхи

— Почему именно Салехард? Это явно не самый уютный город.

— Моя школьная жизнь была скучной до 10-го класса. А в старшей школе появился крутой классный руководитель, который очень много делал для нас. Мне повезло, но по факту у нас не было интересных школьных событий. Помню ужасный последний звонок и такой же выпускной.

У меня появилась возможность сделать школьную жизнь интереснее, и это меня вдохновляет. Почему так далеко? Потому что там больше всего это нужно.

— Что вы сделали в первую очередь , как приехали?

— Утром мы прилетели в Салехард и сразу уехали в небольшое путешествие. Когда вышли из поезда, вокруг была безумная красота. Тундра, горы, ветер и очень свежий воздух. Мы долго гуляли по болотам, валялись на мху, это было здорово.

Когда вышел из здания, то сразу ощутил свежесть. Это что-то похожее на горный воздух, но он менее насыщен кислородом, и первое время хочется спать.

— Не боитесь зимы? На полярном круге это суровое время.

— Сейчас, осенью, здесь примерно такая же погода, как и в Барнауле, но чуть более сухой воздух. Зимы не боюсь, полярные ночи и дни не самое хорошее время года, но привыкаешь.

Антон Кокорин. vk.com/antonkokorin.

Главное — люди

— Расскажите о городе. В чем его особенность? ⠀

— Это столица Ямало-Ненецкого автономного округа, город чиновников. Здесь огромная концентрация госучреждений — в центре, по крайней мере.

Жилье стоит как в Москве. Молодежь уезжает. Нехватка специалистов в сфере обслуживания. Нет театров и мест развлечения. Суровая зима. Много показухи. Но есть и много плюсов, их больше.

Город компактный, небольшой. Расстояния здесь — забавная штука. Местные часто говорят, что какое-то учреждение находится далеко, ты смотришь на карту и понимаешь, что идти 15 минут. Но для них это реально долго.

Антон Кокорин. vk.com/antonkokorin.

Транспорт — это отдельная тема. Автобусы ходят, но не очень удобно. Многие местные ездят на машине, я в основном хожу пешком, но порой пользуюсь такси. Здесь всего три машины «Яндекс. Такси», остальные — местные фирмы. ⠀

Однажды мы ездили за грибами и ягодами. Задача была добраться до леса в Горнокнязевск, но мы не знали, куда именно ехать. Вызвали машину. Таксисты сами посоветовали нам хорошее место. Приехали, погуляли. Собрали ягоду, грибы и думаем, как уехать обратно. Вызвали такси в лес, и через пять минут мы ехали домой. Один из водителей пообещал свозить на рыбалку и дал свой номер. Мы были в восторге и от прогулки, и от того, что такси приезжает прямо в лес.

Большой плюс — низкая преступность. Это безопасный город, потому что по сути это остров, и сюда нет дорог, добраться можно только самолетом и по речной переправе. Сейчас строится дорога в Надым.

Антон Кокорин. vk.com/antonkokorin.

Тут другая природа и воздух. Тундра и полярные горы — это очень красиво.

В городе все в шаговой доступности. Богатые музеи, библиотеки. А еще миллион кружков для детей, есть 3D-моделирование, 3D-печать, архитектурное прототипирование, робототехника и еще очень много всего. Причем это бесплатные кружки, в других местах они стоили бы кучу денег.

На самом деле главное — это люди. В Салехарде много приезжих. Мне повезло: я встречаю добрых и душевных людей. Они делают Салехард городом, в котором хочется жить.

Мне очень здесь нравится. Многие пытаются убедить меня, что здесь нечего делать, это неправда. Жизнь кипит. Я ни разу не почувствовал себя гостем. Север полон историй, когда люди приезжают сюда и остаются навсегда.

Салехард. ЯМАО. vk.com/artyukhov_da. Салехард. ЯМАО. vk.com/artyukhov_da. Салехард. ЯМАО. vk.com/artyukhov_da. Салехард. ЯМАО. vk.com/artyukhov_da. слайд 2 Салехард. ЯМАО. vk.com/artyukhov_da.

Что такое Салехард Салехард расположен на Полуйской возвышенности Западно-Сибирской равнины при впадении реки Полуй в Обь. Это единственный в мире город, стоящий непосредственно на полярном круге. Ближайшая железнодорожная станция — Лабытнанги — находится в 16 км от Салехарда, на противоположном берегу Оби. Средняя температура января -23,2° C, июля +14,8° C. Годовое количество осадков составляет от 450 до 500 мм, причем 44% годовой нормы выпадает за июль-август. Число дней со снеговым покровом и устойчивыми морозами — до 200 в году. В Салехарде есть один из самых северных пляжей мира, который официально не зарегистрирован, а просто является местом отдыха горожан в жаркие (по их меркам) летние дни. Город связан паромной переправой (летом) и ледовой (зимой) через реку Обь с городом Лабытнанги. Население 50 976 человек.

Цены и жилье

— Как вы устроились в городе?

— Снять квартиру в Салехарде сложно. На хорошее жилье очередь. Один хостел на весь город, стоимость — 1000 рублей в сутки, общая комната. Отели от 2100 рублей за одноместный номер без душа. Душ один на два этажа. Сначала мы жили в большой временной квартире, спасибо местному правительству и программе «Учитель для России» за помощь.

Антон Кокорин. vk.com/antonkokorin.

Вообще, аренда жилья здесь стоит как Москве, в среднем 25 тыс. рублей в месяц и выше плюс коммуналка. Я снимаю квартиру, как и все приезжие. Правда, искать варианты приходится долго, у некоторых ушел на это месяц.

Я в восторге от цветных домов, здесь все здания разноцветные, немного бедная архитектура, но очень красивые детские садики. Мощный деревянный острог, обожаю крепости.

Подъезды у некоторых домов очень похожи. Вначале мы путали дома, потому что в нашем квартале много одинаковых построек.

Цены выше в два раза на овощи, фрукты и многие группы товаров. У нас уходит прилично денег на еду. Но на жизненно важные продукты здесь очень адекватные цены, потому что администрация следит за этим и платит какие-то дотации магазинам.

Помогайте менять систему

— С чего началась работа в школе?

— Скажу так: школа далеко не идеальное место, и часто дело не в самой школе, учителях и директоре.

Первую неделю я въезжал, потом лед тронулся, и я познакомился с 9, 10 и 11-м классом. Мне удалось интересно с учениками поговорить. Теперь в каждом классе есть чат. Собрал со школьников всю нужную информацию через онлайн-анкету. Нашел помощников на ведение социальных сетей и того, кто будет помогать делать видосы и еще много всего. У моей школы появился инстаграм и есть группа в «ВК» @shd3school.

Салехард. ЯМАО. salekhard.org. Салехард. ЯМАО. salekhard.org. Салехард. ЯМАО. salekhard.org. Салехард. ЯМАО. salekhard.org. Антон Кокорин. vk.com/antonkokorin. Антон Кокорин. vk.com/antonkokorin.

— Что , по-вашему , нужно менять в современной школе?

— В школах очень слабая самоорганизация, образовательная система устарела и не отвечает современным требованиям. К примеру, многие предметы взаимосвязаны, но их преподают как разные уроки, это скорее не верно. Пора объединяться.

Но многие учителя не способны такое сделать, они завалены работой, берут кучу часов, чтобы зарплата была выше. Разработка новой методики — это огромный труд. В нашей школе есть биохимия. Это интересный пример.

Антон Кокорин. vk.com/antonkokorin.

Вообще, школа, в которой я работаю, очень современная, оснащенная по последнему слову техники. Здесь все школы, даже старые, с очень хорошим ремонтом, крутым оборудованием, много где есть очки виртуальной реальности, квадрокоптеры и прочее. Здешние школы стараются привлекать очень сильных специалистов.

На мой взгляд, сама система отбора учителей должна быть другой. В школах должны тщательнее рассматривать кандидатуры. Но в идеале уже при поступлении в педагогический вуз должна быть система, которая будет пропускать лишь единицы — только тех, кто действительно хочет работать по профессии.

Современное образование не идеально. Всегда проще говорить, что система ужасная. Трындеть может каждый. А вот вы приходите и помогайте менять систему.

Антон Кокорин. vk.com/antonkokorin.

— Какие цели вы ставите себе как учитель?

— Образование — это фундамент, и очень важно, чтобы в школе обучали навыкам, которые реально пригодятся в жизни.

Как организатор, я могу сделать много активностей, но толку с этого будет очень мало. Мне важно, чтобы ребята научились принимать самостоятельные решения, брать ответственность за себя и окружающих. Самое главное — они должны увидеть, что могут влиять на жизнь школы.

Важно, чтобы они учились создавать свои проекты и работать в команде. Это то, что требует сейчас рынок труда.

Я вкладываю огромное количество сил в самоуправление. Не строю супернадежд, потому что все далеко не идеально. Но знаю, что если из каждой параллели соберу хотя бы по пять активистов, то у меня будет огромная команда, которая сделает свою школу лучше.

Я жадный на результат, всегда хочется сделать больше. Говорят: «Ты молодец, это хороший итог», — но тебе надо, чтобы было еще круче.