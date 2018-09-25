Что делать, если ребенок скрывает оценки? Советы психолога

Ребенок рассказывает о хороших оценках, иногда фантазирует о своих достижениях и умалчивает о двойках и неудачах? Как реагировать на ложь и можно ли предотвратить подобные ситуации — читайте в разборе altapress.ru.

Почему так происходит?

1. Страх наказания

Часто родители преувеличивают значимость оценок и поступков ребенка. За плохую отметку может последовать серьезное наказание — запрет на прогулки, использование компьютера, телефона, посещение любимого кружка или факультатива. Некоторые родители даже готовы фактически отказаться воспитания от ребенка, если он «не совпадает» с ожиданиями и требованиями семьи. Например, отдать в кадетскую школу на перевоспитание или даже в приют.

Людмила Слободчикова,

психолог центра детской и семейной психологии «Каритас +":

Эта позиция, так или иначе, очень распространена среди родителей. Но она в корне неправильна. Наказывать за оценки недопустимо! Важно понять причину плохих оценок. Почему ребенок не успешен в учебе? Пробелы в знаниях, не организован, у него повышенная тревожность или каждый ответ у доски или написание контрольной для него стресс? Объясните ребенку, что вы любите его не за успеваемость, а потому что он самый дорогой и близкий для вас человек, что он важен и нужен вам. А объективные оценки — лишь результат его стараний. Донесите до него: «Я же знаю, ты можешь хорошо учиться, и я готов тебе помогать».

2. Высокие требования

Родители часто требуют от детей того, чему «забыли» научить. Бессмысленно ожидать от ребенка чистоты в комнате, если вы не научили его убираться.

В учебной деятельности так же. Обратите внимание на то, с чем ребенок может справиться самостоятельно, а где ему нужна ваша помощь. Не выполняйте за ребенка учебные задания. Научите ребенка учиться — и постепенно круг его умений и навыков расширится. Он сможет справляться с большим объемом заданий, научиться выполнять и проверять сделанное самостоятельно.

3. Боязнь огорчить родителя

Родители показывают сверхзначимость оценок. Иногда это может звучать как: «Мне стыдно говорить о том, как ты учишься», «Когда я вижу твои двойки, у меня начинает болеть голова.»

В этом, как и в любом другом случае, с ребенком лучше обсудить сложившуюся ситуацию. Постараться донести, что вы переживаете за его успехи, но ложь вас огорчает гораздо больше, чем правда.

Людмила Слободчикова,

психолог центра детской и семейной психологии «Каритас +":

Если дети скрывают плохие оценки от родителей, значит между ними не сложились доверительные отношения. А в этом вопросе многое зависит от тактики и стратегии воспитания. Отсутствие доверия проявляется не только в школьной деятельности. Например, это может сказываться на поведении ребенка, нежелании делиться внутренними переживаниями. Если ребенок скрывает свои оценки, значит родители делают что-то не так.

Как изменить ситуацию?

Людмила Слободчикова советует:

1. Выстроить доверительные отношения с ребенком.

Доверие — важнее любой успеваемости. Если вы будете понимать, чем живет ваш ребенок, вам будет проще найти к нему правильный подход.

2. Не наказывать за оценки.

Наказывать за оценки бессмысленно. Это может сформировать глубокие личностные нарушения у ребенка. Попробуйте поговорить, выяснить его мнение о произошедшем, обсудить дальнейшие действия. Дайте ребенку возможность самостоятельно исправить полученную отметку. Для этого ему потребуется как следует подготовиться к предмету, а значит потратить больше времени на уроки. Это и будет, своеобразной «платой» за недостаточные старания (если причина заключается в плохой подготовке к уроку).

3. Хвалить ребенка

Вместо того, чтобы с порога высказывать «опять двойка?», возмущаться несоответствующим поведением — узнайте, как прошел его день, что его порадовало, а уж потом — что огорчило.

Всегда важно обращать внимание на успехи и достижения. Похвалы в адрес ребенка за любые результаты и поступки должно быть значительно больше, чем критики, наказаний и порицания. Это поможет вашему ребенку раскрыться и стремиться к большему, выстроить доверительные отношения с вами и окружающим миром.

4. Оценка — результат деятельности

Любая деятельность сопровождается «оценкой». Она заложена в структуре обучения. Если у ребенка правильно сформирована познавательная деятельность, он воспринимает полученные баллы как неотъемлемую часть учебного процесса. Оценка высока — ты хорошо потрудился. Низкая — приложил меньше усилий.

5. Учить учиться

Обратите внимание на то, как ребенок воспринимает информацию, как её анализирует. Очень важно научить ребенка слушать, слышать, оценивать и аргументировать свои слова и поступки. Умение учиться — это умение общаться, мыслить и управлять собой.

6. Учить отвечать за результаты своей деятельности

Если оценка не устраивает — есть время ее исправить. Кто должен договариваться о том, чтобы исправить оценку? Ребенок. Конечно, ситуации бывают разными. Но правильной является та, в которой ребенок самостоятельно договаривается с учителем о пересдаче.

7. Понимать и принимать слабые и сильные стороны

Если ребенку не дается учебная деятельность, у него есть способности в других областях. Например, него может не получаться с математикой, но он добьется успехов в плавании, рисовании. Попробуйте прислушаться к нему, поддержать в его начинаниях.

8. Искать таланты

Успеваемость — вершина айсберга. Важно, чтобы ребенок осваивал школьную программу, а таланты проявляются не только во время учебной деятельности. Понаблюдайте за тем, что получается у вашего ребенка лучше всего. Возможно, его потенциал не раскрыт до конца.

9. Показать необходимость осваивать все предметы

Следует на примерах объяснить то, что нет лишних предметов. Все они, так или иначе, расширяют кругозор и необходимы для выполнения глобальных целей.

10. Обращайтесь к специалистам

Если у ребенка не складываются отношения с учебой и у вас не получается ему помочь — обратитесь к специалистам. Например, в работу с подростками, профессионалом могут быть включены занятия по школьному тайм-менеджменту.