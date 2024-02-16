16 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Образование

Мстительный школьник пошел на уроки с топором

Охранник школы задержал на входе восьмиклассника, который пришел на уроки с топором, пишет Telegram-канал Shot.

Топор.
Топор.
unsplash.com

Это произошло в Бурятии, в школе села Михайловка.

Ученик хотел отомстить школьнику постарше, который отнял у него вейп, указывает Газета.Ru.

Обиженный восьмиклассник пошел домой и вернулся в школу с топором, чтобы забрать электронную сигарету.

В школе работают полицейские.

Ранее сообщалось, что предотвращено нападение на школу в Сибири.

«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», — сказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Других подробностей глава СК не привел. Он сообщил, что за последние годы совершено около десятка нападений на учебные заведения в различных регионах.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость