Бастрыкин: предотвращено нападение на школу в Сибири

В России предотвратили нападение на школу в Красноярском крае, сообщает ТАСС .

«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», — сказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Других подробностей глава СК не привел. Он сообщил, что за последние годы совершено около десятка нападений на учебные заведения в различных регионах.

20 сентября вооруженное нападение произошло в Перми, где первокурсник Тимур Бекмансуров у здания Пермского госуниверситета открыл стрельбу из помпового ружья, на которое у него была лицензия, пишет «Росбалт».

В результате стрельбы погибли шесть человек, 34 человека с травмами и ранениями различной степени тяжести госпитализированы.

Дело расследуется по по пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).

Накануне тело главы пермского СК нашли после совещания о расследовании массового убийства в университете.