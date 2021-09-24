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Происшествия

Бастрыкин: предотвращено нападение на школу в Сибири

В России предотвратили нападение на школу в Красноярском крае, сообщает ТАСС.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
kremlin.ru

«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», — сказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Других подробностей глава СК не привел. Он сообщил, что за последние годы совершено около десятка нападений на учебные заведения в различных регионах.

20 сентября вооруженное нападение произошло в Перми, где первокурсник Тимур Бекмансуров у здания Пермского госуниверситета открыл стрельбу из помпового ружья, на которое у него была лицензия, пишет «Росбалт».

В результате стрельбы погибли шесть человек, 34 человека с травмами и ранениями различной степени тяжести госпитализированы.

Дело расследуется по по пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).

Накануне тело главы пермского СК нашли после совещания о расследовании массового убийства в университете.

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