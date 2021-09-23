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Происшествия

Тело главы пермского СК нашли после совещания о расследовании массового убийства в университете

В Пермском крае обнаружили тело главы регионального управления Следственного комитета Сергея Сарапульцева, сообщает «Коммерсант».

Сергей Сарапульцев, глава СУ СК по Пермскому краю.
Сергей Сарапульцев, глава СУ СК по Пермскому краю.
perm.sledcom.ru.

Сарапульцев скончался в собственном коттедже 23 сентября. О причинах смерти ничего не сообщают.

«Предварительно, он покончил с собой. По нашим данным, повесился из-за семейных проблем», — отмечает LIFE SHOT.

Накануне в Пермь приезжал глава СК РФ Александр Бастрыкин, проводивший совещание по расследованию массового убийства в университете.

Как уточняет Baza, 23 сентября в пермском СК прошло еще одно совещание, посвященное нападению на студентов.

«После совещания от расследования отстранили многих местных следователей», — отмечает Telegram-канал.

Напомним, утром 20 сентября на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) зашел 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров. Погибли шесть человек, более 20 получили ранения.

Полковник юстиции Сергей Сарапульцев в июле 2018 года возглавил пермский СК. Ранее он трудился первым замначальника регионального управления.

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