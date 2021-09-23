Тело главы пермского СК нашли после совещания о расследовании массового убийства в университете

Сарапульцев скончался в собственном коттедже 23 сентября. О причинах смерти ничего не сообщают.

«Предварительно, он покончил с собой. По нашим данным, повесился из-за семейных проблем», — отмечает LIFE SHOT.

Накануне в Пермь приезжал глава СК РФ Александр Бастрыкин, проводивший совещание по расследованию массового убийства в университете.

Как уточняет Baza, 23 сентября в пермском СК прошло еще одно совещание, посвященное нападению на студентов.

«После совещания от расследования отстранили многих местных следователей», — отмечает Telegram-канал.

Напомним, утром 20 сентября на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) зашел 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров. Погибли шесть человек, более 20 получили ранения.