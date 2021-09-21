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Жизнь

«Пули прилетали по ногам». Что известно о жестокой расправе в Перми

  1. Что произошло?
  2. Как на инцидент отреагировала администрация университета?
  3. Как повели себя студенты и преподаватели?
  4. Что стало со стрелком?
  5. Сколько всего погибших и пострадавших?
  6. Кто выехал на место трагедии?
  7. Какие компенсации гарантируют пострадавшим и их семьям?

20 сентября в пермском вузе произошла перестрелка. Ее устроил 18-летний студент. Сколько человек погибли в результате произошедшего и что случилось со стрелком — в материале altapress.ru.

1
Что произошло?

Утром 20 сентября на территорию ПГНИУ зашел 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров. Воспользовавшись охотничьим ружьем, он открыл огонь еще до входа в здание вуза.

Сначала злоумышленник планировал напасть на школу, но позже выбрал ПГНИУ, где учился на юридическом факультете.

В социальной сети Бекмансуров оставил записку следующего содержания:

«…Гнев переполняет меня, я хочу разрушить всё на своём пути, оставить в этом мире как можно больше боли, те кого я не смогу убить, навсегда запомнят этот день. Я терпел всех людей вокруг себя все эти годы, лишь ради этого момента…»

Сейчас пост удален.

2
Как на инцидент отреагировала администрация университета?
Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Руководство вуза призвало студентов и преподавателей запереться в аудиториях. Тех, кто только направлялся на занятия, попросили уйти:

«Ели вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ!».

3
Как повели себя студенты и преподаватели?

По данным очевидцев, многие выпрыгивали из окон университета.

«В кабинет забежал человек и сообщил, что рядом с университетом слышна стрельба. Мы с напарником выдвинулись проверять информацию. Увидели, как из здания выбегают люди, покидают здание, слышалась стрельба. Мой напарник начал организовывать эвакуацию людей. Я побежал к главному входу, очевидцы сказали, что стреляют на втором этаже. Забежал в здание, на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лестнице», — цитирует «Эхо Москвы» в Перми младшего лейтенанта ДПС Константина Калинина, участвовавшего в ликвидации происшествия.

«Мы делали лабораторную работу, когда услышали такие жуткие удары, будто кувалдой били по стенам. Это длилось 2−3 минуты. Как потом оказалось, это он „шмалял“ по стенам. С нами были 3 лаборанта, они посмотрели в свой телефон, увидели там сообщение, испугались и побежали запирать двери на ключ», — рассказала «Московскому комсомольцу» студентка химического факультета ПГНИУ Галина.

4
Что стало со стрелком?

Тимур Бекмансуров был ранен при задержании. Врачи скорой помощи подключили молодого человека к искусственной вентиляции легких, но он скончался до приезда в больницу.

5
Сколько всего погибших и пострадавших?
Свеча. Траур
Свеча. Траур
СС0

Среди погибших — 66-летняя Маргарита Энгауз, 19-летний Ярослав Арамелев, 18-летняя Ксения Самченко, 19-летняя Екатерина Шакирова, 26-летняя Анна Айгельдина и 20-летняя Александра Мохова.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Дмитрий Кудрявцев

Точное количество пострадавших пока до конца не установлено. Число получивших огнестрельные ранения не менее 19 человек. Списки уточняются.

6
Кто выехал на место трагедии?

Помимо силовиков, на место перестрелки прибыли прокурор Пермского края Павел Бухтояров и губернатор Дмитрий Махонин. Кроме того, по поручению российского премьер-министра Михаила Мишустина в город вылетели главы Минобрнауки и Минздрава Валерий Фальков и Михаил Мурашко.

Учебную деятельность ПГНИУ приостановил до 27 сентября.

7
Какие компенсации гарантируют пострадавшим и их семьям?
Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
  • Тем, кто получил ранения, выплатят по 500 тыс. рублей;
  • Получившим травмы дадут по 100 тыс. рублей;
  • Семьям погибших обещают по 1 млн рублей.
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