«Пули прилетали по ногам». Что известно о жестокой расправе в Перми

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Что произошло?

Утром 20 сентября на территорию ПГНИУ зашел 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров. Воспользовавшись охотничьим ружьем, он открыл огонь еще до входа в здание вуза.

Сначала злоумышленник планировал напасть на школу, но позже выбрал ПГНИУ, где учился на юридическом факультете.

В социальной сети Бекмансуров оставил записку следующего содержания:

«…Гнев переполняет меня, я хочу разрушить всё на своём пути, оставить в этом мире как можно больше боли, те кого я не смогу убить, навсегда запомнят этот день. Я терпел всех людей вокруг себя все эти годы, лишь ради этого момента…»

Сейчас пост удален.