«Пули прилетали по ногам». Что известно о жестокой расправе в Перми

Утром 20 сентября на территорию ПГНИУ зашел 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров. Воспользовавшись охотничьим ружьем, он открыл огонь еще до входа в здание вуза.
Сначала злоумышленник планировал напасть на школу, но позже выбрал ПГНИУ, где учился на юридическом факультете.
В социальной сети Бекмансуров оставил записку следующего содержания:
«…Гнев переполняет меня, я хочу разрушить всё на своём пути, оставить в этом мире как можно больше боли, те кого я не смогу убить, навсегда запомнят этот день. Я терпел всех людей вокруг себя все эти годы, лишь ради этого момента…»
Сейчас пост удален.
Руководство вуза призвало студентов и преподавателей запереться в аудиториях. Тех, кто только направлялся на занятия, попросили уйти:
«Ели вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ!».
По данным очевидцев, многие выпрыгивали из окон университета.
«В кабинет забежал человек и сообщил, что рядом с университетом слышна стрельба. Мы с напарником выдвинулись проверять информацию. Увидели, как из здания выбегают люди, покидают здание, слышалась стрельба. Мой напарник начал организовывать эвакуацию людей. Я побежал к главному входу, очевидцы сказали, что стреляют на втором этаже. Забежал в здание, на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лестнице», — цитирует «Эхо Москвы» в Перми младшего лейтенанта ДПС Константина Калинина, участвовавшего в ликвидации происшествия.
«Мы делали лабораторную работу, когда услышали такие жуткие удары, будто кувалдой били по стенам. Это длилось 2−3 минуты. Как потом оказалось, это он „шмалял“ по стенам. С нами были 3 лаборанта, они посмотрели в свой телефон, увидели там сообщение, испугались и побежали запирать двери на ключ», — рассказала «Московскому комсомольцу» студентка химического факультета ПГНИУ Галина.
Тимур Бекмансуров был ранен при задержании. Врачи скорой помощи подключили молодого человека к искусственной вентиляции легких, но он скончался до приезда в больницу.
Среди погибших — 66-летняя Маргарита Энгауз, 19-летний Ярослав Арамелев, 18-летняя Ксения Самченко, 19-летняя Екатерина Шакирова, 26-летняя Анна Айгельдина и 20-летняя Александра Мохова.
Точное количество пострадавших пока до конца не установлено. Число получивших огнестрельные ранения не менее 19 человек. Списки уточняются.
Помимо силовиков, на место перестрелки прибыли прокурор Пермского края Павел Бухтояров и губернатор Дмитрий Махонин. Кроме того, по поручению российского премьер-министра Михаила Мишустина в город вылетели главы Минобрнауки и Минздрава Валерий Фальков и Михаил Мурашко.
Учебную деятельность ПГНИУ приостановил до 27 сентября.
- Тем, кто получил ранения, выплатят по 500 тыс. рублей;
- Получившим травмы дадут по 100 тыс. рублей;
- Семьям погибших обещают по 1 млн рублей.