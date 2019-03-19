Мультипликационный эффект и аттрактор. Руководитель АлтГУ похвалился, как много делают вузы для экономики края

Сергей Бочаров, врио ректора АлтГУ, написал altapress.ru, почему вузы в целом и классический университет в частности играют большую роль в экономике региона. Таким образом руководитель вуза отреагировал на публикацию о топ-100 крупнейших налогоплательщиков края .

Из 5-страничного письма редакция altapress.ru выбрала главные цитаты. Некоторые тезисы дискуссионы, но мы приводим их без купюр.

1. В 2018 году в рейтинг в качестве крупнейших плательщиков налогов и взносов попали три учебных заведения (АлтГУ — на 47-м месте, АлтГТУ — на 49-м и АГМУ — на 67-м).

2. Алтайский государственный университет платит в бюджеты и фонды всех уровней более 318 млн. рублей в год. Вследствие отраслевой специфики основная часть обязательных платежей и отчислений формируется за счёт страховых взносов и сумм НДФЛ, перечисляемых по поручению работников (94,37%). Причем учебные заведения выступают добросовестными плательщиками и никогда не уходят в тень!

3. Ведя систематическую работу за бюджетный набор студентов через открытие актуальных образовательных программ, повышение качества образования и обоснование повышенных контрольных цифр приема они обеспечивают рост суммы поступлений федеральных средств в регион, которых бы в противном случае край не увидел. Так, за 2018 год один только опорный Алтайский государственный университет обеспечил поступление субсидий на величину порядка 600 млн. рублей.

Корпус АлтГУ. altapress.ru

4. В АлтГУ доля поступления внебюджетных доходов составляет порядка 40% в год от общей величины доходной части бюджета. За счет этих средств университеты оказывают серьезную поддержку экономике региона через непосредственные закупки товаров и услуг. АлтГУ в 2018 году осуществил закупок на 346,76 млн. рублей. <…> Тем самым стимулируется хозяйственная деятельность многих предприятий города Барнаула и Алтайского края.

5. Вузы как научные центры формируют вокруг себя пояс малых инновационных предприятий, которые также являются полноценными хозяйствующими субъектами и налоговыми агентами. В 2018 году предприятия, созданные АлтГУ, смогли обеспечить реализацию наукоемкой продукции на сумму 72,6 млн. рублей.

6. Основная часть финансовой поддержки региону обеспечивается вузами через стимулирование потребительского спроса.

В Алтайском государственном университете стартовал Фестиваль науки. 7 октября 2011 г. Анна Зайкова

7. Исполняя майские указы президента, вузы призваны обеспечивать уровень оплаты труда для профессорско-преподавательского состава (ППС) на уровне не менее чем 200% от среднего уровня оплаты труда по региону. Многие университеты можно рассматривать в качестве эталона повышенных социальных обязательств. <…> В совокупности на оплату труда университетом было направлено 1 020 млн. рублей, и вся эта сумма пошла в семейные бюджеты работников университета.

8. Не следует забывать и о величине средств на стипендии, которые выплачиваются за счет субсидий (в АГУ в 2018 году эта сумма превысила 250 млн. рублей).

9. Развитое высшее образование является важным аттрактором для привлечения студентов в конкретный город и регион, обеспечивая тем самым как приток новых потребителей, так и одновременно восполняя демографические потери региона.

Алтайский государственный университет. asu.ru

10. В АлтГУ по состоянию на конец 2018 года обучалось 1302 иностранных студентов. <…> В других вузах края ситуация различна и численность студентов варьируется. Тем не менее финансовый эффект от привлечения иностранных студентов для региона весьма существенный. Он складывается из непосредственной оплаты за обучение (по экспертной оценке, это свыше 300 млн. рублей в год по всем вузам края), а также из текущих затрат, которые несут студенты в период своего обучения.

11. Считается, что иностранные студенты являются более активными потребителями по сравнению с местными студентами и тратят примерно на 25% больше. В среднем один иностранный студент в Алтайском крае на проживание тратил в среднем 10 550 рублей в месяц. <…> Только иностранные студенты и слушатели одного АлтГУ обеспечивают потребительский спрос в Алтайском крае ориентировочно на 256,23 млн рублей в год. Если сравнить эту цифру с доходной частью бюджета города Барнаула, заложенной на 2018 год, то величина эквивалентна 2,5%.

Если же учитывать мультипликационный эффект, то сумма положительного эффекта для городской экономики увеличивается в 2−3 раза. Суть его упрощенно можно свести к следующей ситуации: например, иностранные студенты тратят деньги на кафе и развлечения, однако одновременно они устраиваются на работу в качестве официантов или разносчиков и получают, в свою очередь, из этих денег зарплату. Которая снова тратится на питание, кафе и т.д. Таким образом, каждый первоначально вложенный рубль участвует в обороте и обеспечивает выручку несколько раз.

Новое общежитие АлтГУ. Пресс-служба АлтГУ.

12. На данный момент университет достиг пределов своего роста. Чтобы развивать новые образовательные программы, привлекательные для иногородних и иностранных студентов, и тем самым повысить их численность, не хватает учебных площадей, нет возможностей расширить лабораторную базу, существует дефицит общежитий современного уровня — вместимость общежитий составляет всего 1800 мест на 12 336 студентов.

13. Обязательно нужно использовать все возможности для получения государственной поддержки для опорного АлтГУ и для других вузов края. И здесь необходимо всемерное содействие со стороны региональной и местной власти.