Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 декабря -6°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Образование

На Алтае собирались уволить 50 сотрудников детсадов

Администрация Кош-Агачского района Республики Алтай постановила сократить штаты нескольких детсадов. Прокуратура отреагировала на это после появления в сети видеообращения сотрудников.

Дети. Карандаши. Детский сад.
Дети. Карандаши. Детский сад.
СС0.

Местные власти решили закрыть несколько групп в детских садах и уволить 50 работников. Они не оставили это просто так и записали видеообращение.

Прокуратура провела проверку, сообщил «Интерфакс».

Постановления администрации признали противоречащими принципам социальной политики по обеспечению занятости населения в период пандемии вирусной инфекции.

«Прокурором объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона исполняющему обязанности главы района, принесены два протеста на постановления администрации о сокращении штатов», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее алтайская прокуратура нашла видеозаписи с призывом убить руководство страны.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость