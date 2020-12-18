На Алтае собирались уволить 50 сотрудников детсадов

Местные власти решили закрыть несколько групп в детских садах и уволить 50 работников. Они не оставили это просто так и записали видеообращение.
Прокуратура провела проверку, сообщил «Интерфакс».
Постановления администрации признали противоречащими принципам социальной политики по обеспечению занятости населения в период пандемии вирусной инфекции.
«Прокурором объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона исполняющему обязанности главы района, принесены два протеста на постановления администрации о сокращении штатов», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее алтайская прокуратура нашла видеозаписи с призывом убить руководство страны.