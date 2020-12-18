На Алтае собирались уволить 50 сотрудников детсадов

Администрация Кош-Агачского района Республики Алтай постановила сократить штаты нескольких детсадов. Прокуратура отреагировала на это после появления в сети видеообращения сотрудников.

Местные власти решили закрыть несколько групп в детских садах и уволить 50 работников. Они не оставили это просто так и записали видеообращение.

Прокуратура провела проверку, сообщил «Интерфакс».

Постановления администрации признали противоречащими принципам социальной политики по обеспечению занятости населения в период пандемии вирусной инфекции.

«Прокурором объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона исполняющему обязанности главы района, принесены два протеста на постановления администрации о сокращении штатов», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее алтайская прокуратура нашла видеозаписи с призывом убить руководство страны.