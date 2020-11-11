Алтайская прокуратура нашла видеозаписи с призывом убить руководство страны

Такие призывы являются экстремистской деятельностью.
«В материале присутствовали признаки психологического воздействия, а также призывы к совершению убийства руководства страны», — сказали «Интерфаксу» в пресс-центре прокуратуры республики.
Ведомство обратилось в суд с заявлением о признании материала экстремистским. Суд с этим выводом согласился.
«Доступ к материалу в интернете уже ограничен. Причастные к этому лица не установлены», — добавили в прокуратуре.
Ранее в Кемеровской области блогера оштрафовали на 15 тыс. рублей за возбуждение ненависти к сотрудникам полиции.