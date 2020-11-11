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Происшествия

Алтайская прокуратура нашла видеозаписи с призывом убить руководство страны

Прокуроры Республики Алтай нашли на нескольких общедоступных сайтах видеоролики, содержащие призывы к посягательству на жизнь государственного деятеля. Речь идет об убийстве руководства страны, сообщили в ведомстве.

Владимир Путин на заседании правительства.
Владимир Путин на заседании правительства.
kremlin.ru

Такие призывы являются экстремистской деятельностью.

«В материале присутствовали признаки психологического воздействия, а также призывы к совершению убийства руководства страны», — сказали «Интерфаксу» в пресс-центре прокуратуры республики.

Ведомство обратилось в суд с заявлением о признании материала экстремистским. Суд с этим выводом согласился.

«Доступ к материалу в интернете уже ограничен. Причастные к этому лица не установлены», — добавили в прокуратуре.

Ранее в Кемеровской области блогера оштрафовали на 15 тыс. рублей за возбуждение ненависти к сотрудникам полиции.

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