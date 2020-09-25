Сибирского блогера оштрафовали за «свиносказку» про полицию

Основанием для приговора стала «свиносказка» на YouTube про полицейских, в которой судья усмотрел оскорбление сотрудников МВД.
«Публично через сеть Интернет унижает человеческое достоинство сотрудников полиции — работников правоохранительных органов, в связи с их служебной деятельностью», — говорится в судебном постановлении.
По мнению судьи, «унижение выражается» в ненормативной лексике, «направленной именно на унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе».
На суде Алферов заявил, что это сделал не он — и видео не публиковал, и за кадром звучит не его голос.
Также блогер оправдывался тем, что на видео говорится про «Центр по противодействию ЭКСКРИМИЗМУ», а такой структуры в ведомстве нет.
Судья парировал тем, что неточное лексическое название центра следует отнести «к уровню образования Алферова и его жизненному опыту».
Примечательно, что на блогера в общей сложности составили три протокола. Рассмотрели только первый, а остальные два отложили до 25 сентября.
Теперь активист опасается, что ему светит арест за видео про сотрудников полиции.
Ранее житель Красноярска сделал свастику из георгиевских ленточек и опубликовал в сети, а после его «затеей» заинтересовались полицейские.