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Жизнь

Сибирского блогера оштрафовали за «свиносказку» про полицию

В Кемеровской области блогера Михаила Алферова оштрафовали на 15 тыс. рублей за возбуждение ненависти к сотрудникам полиции, сообщает «Сибирь.Реалии».

Интернет. Компьютер.
Интернет. Компьютер.
СС0.

Основанием для приговора стала «свиносказка» на YouTube про полицейских, в которой судья усмотрел оскорбление сотрудников МВД.

«Публично через сеть Интернет унижает человеческое достоинство сотрудников полиции — работников правоохранительных органов, в связи с их служебной деятельностью», — говорится в судебном постановлении.

По мнению судьи, «унижение выражается» в ненормативной лексике, «направленной именно на унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе».

На суде Алферов заявил, что это сделал не он — и видео не публиковал, и за кадром звучит не его голос.

Барнаул – &quot;столица экстремизма&quot;
Барнаул — «столица экстремизма»

Также блогер оправдывался тем, что на видео говорится про «Центр по противодействию ЭКСКРИМИЗМУ», а такой структуры в ведомстве нет.

Судья парировал тем, что неточное лексическое название центра следует отнести «к уровню образования Алферова и его жизненному опыту».

Примечательно, что на блогера в общей сложности составили три протокола. Рассмотрели только первый, а остальные два отложили до 25 сентября.

Теперь активист опасается, что ему светит арест за видео про сотрудников полиции.

Ранее житель Красноярска сделал свастику из георгиевских ленточек и опубликовал в сети, а после его «затеей» заинтересовались полицейские.

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