Свастика из георгиевских ленточек уже не кажется веселой затеей для, казалось бы, взрослого сибиряка

В Красноярском крае взрослого мужчину обвинили в осквернении символа воинской славы на фоне флага России, сообщает региональный СК.

44-летний житель Красноярска на своей странице в соцсети опубликовал картинку, мимо которой не смог пройти центр по противодействию экстремизму.

«Разместил изображение государственного флага Российской Федерации, на котором изображена нацистская символика, сложенная из георгиевкой ленточки», — рассказали в ведомстве.

Также сибиряк написал несколько фраз «негативного характера в адрес символа».

Примечательно, что картинка появилась еще в феврале 2019 года и провисела полтора года. Теперь следователи разбираются в произошедшем.

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Мужчину обвинили в «публичном осквернении символа воинской славы России». Лишение свободы в данном случае не предусмотрено, но есть иные меры «влияния на разум».

«Наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года», — такую вот «ветку воздействия» предусмотрели законодатели.

Ранее житель Бийска по случаю майских праздников продавал наркотики в георгиевской ленте.

Кстати, накануне депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу детских игрушек с элементами нацистской символики.