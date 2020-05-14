Бийчанин по случаю майских праздников продавал наркотики в георгиевской ленте

Мужчина для прикрытия работал таксистом в Новосибирске. Задержали его 3 мая при поддержке отряда спецназначения «Гром».
«26-летний житель города Бийска Алтайского края, работая водителем такси, параллельно занимался сбытом наркотиков. В ходе досмотра автомобиля Hyundai Solaris, находящегося в пользовании задержанного, в бардачке обнаружили и изъяли психотропное вещество „амфетамин“ массой 13,43 грамма, 25,5 граммов марихуаны и 1,5 грамма мефедрона, приготовленные к сбыту», — рассказали в МВД.
Примечательно, что ранее бийчанина уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия.
Мужчине предъявили обвинение, его заключили под стражу. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Алтайском крае осудили члена украинской наркобанды, приехавшего на заработки.