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Жизнь

Бийчанин по случаю майских праздников продавал наркотики в георгиевской ленте

В Новосибирской области полицейские задержали жителя Бийска, подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщает региональное МВД.

Георгиевская лента.
Георгиевская лента.
СС0

Мужчина для прикрытия работал таксистом в Новосибирске. Задержали его 3 мая при поддержке отряда спецназначения «Гром».

«26-летний житель города Бийска Алтайского края, работая водителем такси, параллельно занимался сбытом наркотиков. В ходе досмотра автомобиля Hyundai Solaris, находящегося в пользовании задержанного, в бардачке обнаружили и изъяли психотропное вещество „амфетамин“ массой 13,43 грамма, 25,5 граммов марихуаны и 1,5 грамма мефедрона, приготовленные к сбыту», — рассказали в МВД.

Примечательно, что ранее бийчанина уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия.

Мужчине предъявили обвинение, его заключили под стражу. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Алтайском крае осудили члена украинской наркобанды, приехавшего на заработки.

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