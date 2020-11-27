В начале 2020 года на международном рынке образовательных услуг запустилась новая онлайн-платформа Lectera. Основатель платформы — предприниматель, маркетолог и автор книги «Учись или уходи с рынка» Мила Семешкина. На сегодняшний день компания имеет три штаб-квартиры — в Дубае, Майами и Москве, а все курсы представлены на четырех языках: русском, английском, немецком и испанском. Также в ближайших планах платформы — локализовать курсы на язык хинди.

По словам Милы Семешкиной, основные принципы Lectera — Money Education и Fast Education, что можно интерпретировать как «Обучайся зарабатывать» и «Обучайся быстро». Создатели придерживаются идеи, согласно которой традиционное образование не успевает за темпом развития цифрового мира, а потому не дает специалистам должного уровня практической подготовки. Lectera предлагает решения, которые позволяют не тратить несколько месяцев или даже лет на потенциально устаревающую профессию, а обратить внимание на более быстрые и качественные способы получить дополнительные знания и навыки, которые можно сразу применить на практике. Такие навыки, полученные в ходе быстрого обучения, точно актуальны, востребованы и позволяют перейти к реальному заработку. Все курсы подготовлены таким образом, чтобы пользователь мог не просто получить практические знания, но и монетизировать их уже в процессе обучения — в этом и заключается концепция Money Education.

Образовательные программы Lectera позволяют в короткие сроки освоить самые передовые профессии в сфере бизнеса, продаж, digital- и сетевого маркетинга. Так выпускники Lectera переходят от теории к практике в кратчайшие сроки и начинают работу по новой профессии уже через месяц после прохождения курса.