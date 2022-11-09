9 ноября
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Образование

Начальную военную подготовку введут в школах

Со следующего учебного года в школах появится курс по начальной военной подготовке, сообщает РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.

Противогазы.
Противогазы.
Открытые источники в Интернете

Вводить курсы начальной военной, военно-морской подготовки для 5−9-х классов и практические полевые занятия, школы смогут вводить сами. Занятия будут внеурочными.

По словам Кравцова, сейчас курс в разработке и будет готов до 1 января.

Начальная военная подготовка должна войти в два новых модуля предмета ОБЖ для старшеклассников. В проект основной общеобразовательной программы модули уже включены.

Старшие классы научатся действовать в современном общевойсковом бою, изучат состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и что такое одиночный окоп.

Школьники изучат строевую подготовку, средства индивидуальной защиты и оказание первой медицинской помощи, оружие и правила обращения с ним, основы стрельбы, использование и устройство ручных гранат.

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.

Сразу несколько сенаторов и депутатов Госдумы этой осенью предложили вернуть начальную военную подготовку в школьное образование.

В Минобороны подчеркивают, что в последние два года обучения считают целесообразным уделять изучению предмета не менее 140 часов.

Ранее с миру по слесарю. Как колледжи и техникумы готовят кадры для промышленности и производства в Алтайском крае.

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