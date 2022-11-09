Начальную военную подготовку введут в школах

Вводить курсы начальной военной, военно-морской подготовки для 5−9-х классов и практические полевые занятия, школы смогут вводить сами. Занятия будут внеурочными.
По словам Кравцова, сейчас курс в разработке и будет готов до 1 января.
Начальная военная подготовка должна войти в два новых модуля предмета ОБЖ для старшеклассников. В проект основной общеобразовательной программы модули уже включены.
Старшие классы научатся действовать в современном общевойсковом бою, изучат состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и что такое одиночный окоп.
Школьники изучат строевую подготовку, средства индивидуальной защиты и оказание первой медицинской помощи, оружие и правила обращения с ним, основы стрельбы, использование и устройство ручных гранат.
Сразу несколько сенаторов и депутатов Госдумы этой осенью предложили вернуть начальную военную подготовку в школьное образование.
В Минобороны подчеркивают, что в последние два года обучения считают целесообразным уделять изучению предмета не менее 140 часов.
Ранее с миру по слесарю. Как колледжи и техникумы готовят кадры для промышленности и производства в Алтайском крае.