Начальную военную подготовку введут в школах

Со следующего учебного года в школах появится курс по начальной военной подготовке, сообщает РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.

Вводить курсы начальной военной, военно-морской подготовки для 5−9-х классов и практические полевые занятия, школы смогут вводить сами. Занятия будут внеурочными.

По словам Кравцова, сейчас курс в разработке и будет готов до 1 января.

Начальная военная подготовка должна войти в два новых модуля предмета ОБЖ для старшеклассников. В проект основной общеобразовательной программы модули уже включены.

Старшие классы научатся действовать в современном общевойсковом бою, изучат состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и что такое одиночный окоп.

Школьники изучат строевую подготовку, средства индивидуальной защиты и оказание первой медицинской помощи, оружие и правила обращения с ним, основы стрельбы, использование и устройство ручных гранат.

Школа. Открытые источники в интернете.

Сразу несколько сенаторов и депутатов Госдумы этой осенью предложили вернуть начальную военную подготовку в школьное образование.

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