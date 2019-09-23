Названа сумма образовательного кредита с господдержкой

Средний размер образовательного кредита с государственной поддержкой в рамках одноименной программы, возобновленной в начале августа Минобрнауки и Сбербанком, составляет 115 тыс. рублей, сообщает ТАСС .

Студенты, получившие такой кредит, могут не выплачивать банку основной долг и часть процентов на протяжении первого и второго года обучения.

Погашать кредит в полном объеме придется только с третьего курса. Процентная ставка по такому кредиту — не более 9% годовых.

Кредит доступен для оформления россиянам в возрасте от 14 лет, пишет bfm.ru.

«С момента перезапуска программы „Образовательный кредит с государственной поддержкой“ выдачи находятся в рамках запланированных ранее значений, исходя из 7,5 тысячи кредитов в год. При этом мы наблюдаем спрос на обучение не только в дорогостоящих вузах, но и достаточно демократичных, что в свою очередь отразилось на размере средней суммы кредита, а именно 115 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе Сбербанка.

Ранее сообщалось, что ряд кредитных организаций планируют использовать новый метод оценки кредитоспособности клиентов — учитывать кредитное поведение их родственников.