«Не должно быть формализма. Зачем с 1 сентября в российских школах начнут поднимать государственный флаг

«Школьники многих регионов, где церемония уже существует, стремятся поучаствовать в акции. В поднятии флага не должно быть формализма», — цитирует РИА Новости министра просвещения Сергея Кравцова.
Президент Владимир Путин на встрече с учениками и учителями перед заседанием Госсовета по вопросам образования отметил: «Традиция ежегодного поднятия флага России — хорошая. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера».
Российский лидер считает, что можно ввести единый стандарт поднятия государственного символа.
Голос «за» традицию отдала и вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, «Федеральный закон „Об образовании“ поощряет поднятие флага, а не препятствует ему». Чиновница добавила, что на реализацию проекта школам выделят средства из бюджета. В каком объеме — пока не известно.
Предложение на президентской встрече высказал представитель «Артека» Вячеслав Антипов, уточняет РБК.