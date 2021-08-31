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Образование

«Не должно быть формализма. Зачем с 1 сентября в российских школах начнут поднимать государственный флаг

С начала нового учебного года в российских школах будут поднимать государственный флаг. Об этом заявили в Минпросвещения.

Флаг России
Флаг России
СС0
1 Для чего вводят ритуал с флагом?

«Школьники многих регионов, где церемония уже существует, стремятся поучаствовать в акции. В поднятии флага не должно быть формализма», — цитирует РИА Новости министра просвещения Сергея Кравцова.

2 Кто поддерживает идею?

Президент Владимир Путин на встрече с учениками и учителями перед заседанием Госсовета по вопросам образования отметил: «Традиция ежегодного поднятия флага России — хорошая. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера».

Флаг России.
Флаг России.
CC0

Российский лидер считает, что можно ввести единый стандарт поднятия государственного символа.

Голос «за» традицию отдала и вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, «Федеральный закон „Об образовании“ поощряет поднятие флага, а не препятствует ему». Чиновница добавила, что на реализацию проекта школам выделят средства из бюджета. В каком объеме — пока не известно.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов
3 Кому принадлежит инициатива?

Предложение на президентской встрече высказал представитель «Артека» Вячеслав Антипов, уточняет РБК.

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