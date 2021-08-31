«Не должно быть формализма. Зачем с 1 сентября в российских школах начнут поднимать государственный флаг

2 Кто поддерживает идею?

Президент Владимир Путин на встрече с учениками и учителями перед заседанием Госсовета по вопросам образования отметил: «Традиция ежегодного поднятия флага России — хорошая. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера».

Флаг России. CC0

Российский лидер считает, что можно ввести единый стандарт поднятия государственного символа.

Голос «за» традицию отдала и вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, «Федеральный закон „Об образовании“ поощряет поднятие флага, а не препятствует ему». Чиновница добавила, что на реализацию проекта школам выделят средства из бюджета. В каком объеме — пока не известно.