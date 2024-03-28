28 марта
﻿
Образование

За тридевять дворов. Как первоклассники самого населенного района Барнаула будут учиться в 2024 году

Несмотря на то, что в Барнауле создано более 10 тыс. мест для будущих первоклассников, некоторым школам все равно приходится отказывать в поступлении из-за нехватки свободных мест. Особенно эта ситуация актуальна для Индустриального района. Как власти города планируют исправлять эту проблему, рассказала Наталья Михальчук, заместитель председателя комитета по образованию.

Первоклассник. Школа.
Первоклассник. Школа.
Олег Богданов

В дорогу за знаниями

Родители первоклассников Индустриального района отмечают, что ситуация со школами остается напряженной уже не первый год. Особенно остро стоит проблема в новых районах, таких как кварталы 2010, 2011/2 и 2009 а. Своих школ в этих районах еще нет, а ближайшие учебные заведения — лицей №121, школы №135 и 136 — оказываются переполнены. Детям приходиться учиться в школах за несколько улиц от их дома — в 144-ой и 84-ой.

Частично проблему решает организованный властями подвоз учеников до школ. По договору фрахтования, автобусы забирают детей из кварталов и довозят до учебных организаций в сопровождении воспитателей.

«Родители довольны тем, что дети ездят не на общественном транспорте, а на специальном автобусе под наблюдением воспитателей школ. Тем самым мы освобождаем родителей от большинства трудностей, связанных с довозом», - отметила Наталья Михальчук.

Школьные автобусы.
Школьные автобусы.
altairegion22.ru

Оттянуть учеников

Зампредседателя заявила, что за последний год ситуация начала исправляться благодаря строительству новых школ. В сентябре 2023 года открылась школа № 138 в микрорайоне Спутник на 550 мест.

«Новая школа помогла нам снизить нагрузку почти на 50% в лицее №121 и школе №144. Теперь они смогут обучать детей из ближайших районов новостроек, таких как «Лапландия» и «Краски», в которых еще нет собственных школ, и они закреплены за 144-ой», - пояснила Наталья Михальчук.

В марте завершилось строительство пристройки к зданию школы № 98 в селе Власиха на 400 мест, которая тоже взяла на себя часть детей из микрорайонов. По словам Михальчук, сегодня в основном корпусе учатся дети начальных классов, а в пристройке — ученики с 5 по 11 класс.

«С 1 сентября будут открыты дополнительные классы. И все дети, которые проживают во Власихе и поселке Октябрьский, будут обучаться в 98-ой школе», - заявила зампредседателя.

Строительство пристроя к школе завершается в селе Власиха в Барнауле.
Строительство пристроя к школе завершается в селе Власиха в Барнауле.
фото предоставлено пресс-службой Администрацией г.Барнаула

По школе на район

В планах властей обеспечить школами еще восемь новых кварталов Индустриального района: 2032, 2033, 2011/1, 2009, 2009а, 2010, 2011/2, 2012. В общей сумме они предоставят более 5,7 тыс. свободных мест. Строительство будет осуществляться по мере выделения денежных средств.

Сейчас ведется строительство школы в квартале 2011 на улице Взлетной, 56. Ожидается, что вместимость здания составит 550 учащихся при полной наполняемости всех классов (по 25 человек в каждом). Завершить работы планируют в декабре 2024 года.

Журналисты поинтересовались, хватит ли для новых школ учителей. Зампредседателя заверила, что комитет сотрудничает с педагогическими вузами Барнаула и работает со студентами целевого направления.

«Сегодня на начало учебного года предполагается 4-5% вакансий. В течение летнего периода, я думаю, мы эти вакансии закроем», - сообщила Михальчук.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость