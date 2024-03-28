За тридевять дворов. Как первоклассники самого населенного района Барнаула будут учиться в 2024 году

Несмотря на то, что в Барнауле создано более 10 тыс. мест для будущих первоклассников, некоторым школам все равно приходится отказывать в поступлении из-за нехватки свободных мест. Особенно эта ситуация актуальна для Индустриального района. Как власти города планируют исправлять эту проблему, рассказала Наталья Михальчук, заместитель председателя комитета по образованию.

В дорогу за знаниями

Родители первоклассников Индустриального района отмечают, что ситуация со школами остается напряженной уже не первый год. Особенно остро стоит проблема в новых районах, таких как кварталы 2010, 2011/2 и 2009 а. Своих школ в этих районах еще нет, а ближайшие учебные заведения — лицей №121, школы №135 и 136 — оказываются переполнены. Детям приходиться учиться в школах за несколько улиц от их дома — в 144-ой и 84-ой.

Частично проблему решает организованный властями подвоз учеников до школ. По договору фрахтования, автобусы забирают детей из кварталов и довозят до учебных организаций в сопровождении воспитателей.

«Родители довольны тем, что дети ездят не на общественном транспорте, а на специальном автобусе под наблюдением воспитателей школ. Тем самым мы освобождаем родителей от большинства трудностей, связанных с довозом», - отметила Наталья Михальчук.

Школьные автобусы. altairegion22.ru

Оттянуть учеников

Зампредседателя заявила, что за последний год ситуация начала исправляться благодаря строительству новых школ. В сентябре 2023 года открылась школа № 138 в микрорайоне Спутник на 550 мест.

«Новая школа помогла нам снизить нагрузку почти на 50% в лицее №121 и школе №144. Теперь они смогут обучать детей из ближайших районов новостроек, таких как «Лапландия» и «Краски», в которых еще нет собственных школ, и они закреплены за 144-ой», - пояснила Наталья Михальчук.

В марте завершилось строительство пристройки к зданию школы № 98 в селе Власиха на 400 мест, которая тоже взяла на себя часть детей из микрорайонов. По словам Михальчук, сегодня в основном корпусе учатся дети начальных классов, а в пристройке — ученики с 5 по 11 класс.

«С 1 сентября будут открыты дополнительные классы. И все дети, которые проживают во Власихе и поселке Октябрьский, будут обучаться в 98-ой школе», - заявила зампредседателя.

Строительство пристроя к школе завершается в селе Власиха в Барнауле. фото предоставлено пресс-службой Администрацией г.Барнаула

По школе на район

В планах властей обеспечить школами еще восемь новых кварталов Индустриального района: 2032, 2033, 2011/1, 2009, 2009а, 2010, 2011/2, 2012. В общей сумме они предоставят более 5,7 тыс. свободных мест. Строительство будет осуществляться по мере выделения денежных средств.

Сейчас ведется строительство школы в квартале 2011 на улице Взлетной, 56. Ожидается, что вместимость здания составит 550 учащихся при полной наполняемости всех классов (по 25 человек в каждом). Завершить работы планируют в декабре 2024 года.

Журналисты поинтересовались, хватит ли для новых школ учителей. Зампредседателя заверила, что комитет сотрудничает с педагогическими вузами Барнаула и работает со студентами целевого направления.

«Сегодня на начало учебного года предполагается 4-5% вакансий. В течение летнего периода, я думаю, мы эти вакансии закроем», - сообщила Михальчук.

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