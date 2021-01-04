Накануне Нового года Минпросвещения России и Рособрнадзор объявили о новшествах при проведении ЕГЭ выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 году. Как уже сообщал altapress.ru со ссылкой на информацию ведомств, изменения связаны с эпидемиологической обстановкой. Между тем, изменения интересные. Из информации следует: части выпускников можно не сдавать ЕГЭ.

Кому надо и не надо сдавать ЕГЭ

Необходимость сдавать ЕГЭ чиновники от образования связали с тем, намерен выпускник 11 класса поступать в вуз или нет.

11-классник не планирует поступать в вуз. Для получения аттестата о среднем общем образовании вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике.

11-классник планирует поступать в вуз. Чтобы получить аттестат, таким выпускникам достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет.

ЕГЭ в условиях пандемии. пресс-служба министерства образования по Алтайскому краю

Сроки проведения

ГВЭ для выпускников 11 классов пройдет в конце мая. Основной период ЕГЭ следом — ориентировочно с 31 мая по 2 июля 2021 года для всех участников экзаменов, в том числе для выпускников прошлых лет.

Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки по болезни или другой уважительной причине, будет предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ в середине июля 2021 года.

Школьников Алтайского края подготовит к ЕГЭ по английскому онлайн-школа. Источник: smart-university.ru

Эти сроки будут увязаны с графиком приемной кампании в вузы — все, кто будет сдавать ЕГЭ в дополнительный период, так же, как и участники основного периода, успеют получить свои результаты и подать документы в выбранные учебные заведения.

Итоговое сочинение и изложение, которые являются для 11-классников допуском к государственной итоговой аттестации, пройдут в середине апреля.

Об изменениях для 9-х классов — читайте на сайте Минпросвещения России.

Родители пишут ЕГЭ пресс-служба министерства образования и науки Алтайского края

Что думают педагоги

Новый порядок уже обсуждается в соцсетях.

Так, Сергей Чернышов, директор Новосибирского городского открытого колледжа, обратил внимание, что объявление об отмене ЕГЭ для части выпускников разметили в последний рабочий день 2020 года, и многие, собственно, не поняли, что произошло.

По его словам, государственный выпускной экзамен был и раньше — но сдавать его могли дети-инвалиды, заключенные детских колоний и другие, кому по объективным причинам не доступны публичные общие экзамены.

Сергей Чернышов , директор новосибирского городского открытого колледжа. Facebook Сергея Чернышова ,

«А теперь — это стало опцией на выбор самого выпускника. Это решение, конечно, вредное. Оно фактически ломает всю систему итоговой аттестации, которую строили последние 15 лет — систему стройную, прозрачную и главное — обеспечивающую равные условия для поступления в вузы, купирующую возможности взяточничества и кумовства», — сказал Сергей Чернышов.

Директор колледжа полагает: это означает конец эпохи ЕГЭ в том виде, к которому педагоги привыкли, и в ближайшие пару лет ЕГЭ обрастет еще десятками исключений. С ним, впрочем, не все его подписчики согласны.

Интересно, что прогноз Чернышова о том, что и дальше в порядок сдачи ЕГЭ будут вносить изменения, высказанные накануне Нового года, уже сбылся.

4 января вступи ил в силу прикaз Министeрства прoсвещения, сoгласно кoторому выпускники в Рoссии не будут сдaвать oбязательный Единый гoсударственный экзaмен по инoстранному языку, сообщили «Известия».