Школьники, готовьтесь. В России вновь перетряхнут систему сдачи ЕГЭ

В Минпросвещения России сообщили, что ЕГЭ в 2021-м пройдет с 31 мая по 2 июля. Досрочная сдача экзамена в предстоящем году отменяется, уточнил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, это решение продиктовано текущей эпидемиологической обстановкой в стране.

Кравцов отметил, что предстоящий год будет «непростым» для школьников, которые сдают ЕГЭ, и акцентировал внимание на том, что в связи с принятыми на фоне эпидемиологической ситуации мерами были внесены изменения в правила сдачи экзаменов.

«Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ — с 12 по 17 июля», — приводит слова Кравцова пресс-служба Минпросвещения.

Акция «100 баллов до победы» в лицее № 122. ЕГЭ. Министерство образования и науки Алтайского края.

Как пишет RT, тем выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, предстоит сдать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике, и по результатам ГВЭ они получат аттестат о среднем общем образовании.

«Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что Государственный выпускной экзамен для 11-классников пройдёт в конце мая, после чего намечен основной период ЕГЭ.