Школьники, готовьтесь. В России вновь перетряхнут систему сдачи ЕГЭ

Кравцов отметил, что предстоящий год будет «непростым» для школьников, которые сдают ЕГЭ, и акцентировал внимание на том, что в связи с принятыми на фоне эпидемиологической ситуации мерами были внесены изменения в правила сдачи экзаменов.
«Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ — с 12 по 17 июля», — приводит слова Кравцова пресс-служба Минпросвещения.
Как пишет RT, тем выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, предстоит сдать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике, и по результатам ГВЭ они получат аттестат о среднем общем образовании.
«Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет», — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что Государственный выпускной экзамен для 11-классников пройдёт в конце мая, после чего намечен основной период ЕГЭ.