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Образование

Стало известно, когда алтайские школьники приступят к очной учебе

С 11 января 2021 года, после новогодних каникул, школьники Алтайского края начнут учебу в традиционном очном формате, заявила замминистра образования и науки региона Лариса Терновая.

Гимназия №42. Школа.
Гимназия №42. Школа.
Анна Зайкова

Министерство образования края ранее предложило модель организации учебы, при которой была возможность школам выбирать тот или иной формат обучения: очный, смешанный или дистанционный.

«Благодаря этому подходу ни одна школа Алтайского края не попала в красную зону, ни одна не ушла на дополнительные или вынужденные каникулы», — отметила Терновая.

Во второй четверти только 13 школ (это чуть более 1%) с определенной периодичностью уходили на дистанционку.

Эту же модель будут использовать и в третьей четверти.

«Именно принятие решений на местах позволило вовремя выбрать тот или иной формат обучения, локализовать очаги инфекционной заболеваемости. Поэтому мы предлагаем после каникул, которые закончатся 10 января, начать обучение с 11 января в очном формате с учетом той эпидемиологической ситуации, которая складывается в той или иной территории края», — подытожила Лариса Терновая.

Ранее сообщалось, что школьники Алтайского края напишут итоговое сочинение 5 апреля 2021 года.

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