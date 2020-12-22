Стало известно, когда алтайские школьники приступят к очной учебе

Министерство образования края ранее предложило модель организации учебы, при которой была возможность школам выбирать тот или иной формат обучения: очный, смешанный или дистанционный.
«Благодаря этому подходу ни одна школа Алтайского края не попала в красную зону, ни одна не ушла на дополнительные или вынужденные каникулы», — отметила Терновая.
Во второй четверти только 13 школ (это чуть более 1%) с определенной периодичностью уходили на дистанционку.
Эту же модель будут использовать и в третьей четверти.
«Именно принятие решений на местах позволило вовремя выбрать тот или иной формат обучения, локализовать очаги инфекционной заболеваемости. Поэтому мы предлагаем после каникул, которые закончатся 10 января, начать обучение с 11 января в очном формате с учетом той эпидемиологической ситуации, которая складывается в той или иной территории края», — подытожила Лариса Терновая.
Ранее сообщалось, что школьники Алтайского края напишут итоговое сочинение 5 апреля 2021 года.