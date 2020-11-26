Стала известна дата итогового сочинения для школьников Алтайского края

Дополнительные сроки итогового сочинения (изложения) установили на 21 апреля и 5 мая 2021 года.
«Написать сочинение в дополнительные сроки смогут выпускники, получившие за сочинение „незачет“, либо пропустившие его написание в основной срок по уважительной причине, подтвержденной документально», — напомнили в минобре.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения вправе выбрать написать изложение.
Успешное итоговое сочинение для выпускников 11 классов — это допуск к ГИА.
Ранее национальный родительский комитет выступил с предложением отменить в этом учебном году выпускные экзамены ЕГЭ и ОГЭ.