Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 ноября -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Образование

Стала известна дата итогового сочинения для школьников Алтайского края

Школьники Алтайского края напишут итоговое сочинение 5 апреля 2021 года, сообщили в краевом минобразования. Эту дату утвердили приказом Министерства просвещения России и Рособрнадзора. По плану школьники должны были писать сочинение 2 декабря.

Школа. Учеба.
Школа. Учеба.
СС0.

Дополнительные сроки итогового сочинения (изложения) установили на 21 апреля и 5 мая 2021 года.

«Написать сочинение в дополнительные сроки смогут выпускники, получившие за сочинение „незачет“, либо пропустившие его написание в основной срок по уважительной причине, подтвержденной документально», — напомнили в минобре.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения вправе выбрать написать изложение.

Успешное итоговое сочинение для выпускников 11 классов — это допуск к ГИА.

Ранее национальный родительский комитет выступил с предложением отменить в этом учебном году выпускные экзамены ЕГЭ и ОГЭ.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость