В Алтайском крае преподавателей вузов могут отстранить от работы без сохранения зарплаты, если они не вакцинированы без уважительных причин, сообщает « Барнаул 22 ».

«В соцсетях появились фото приказов алтайских вузов о вакцинации. Якобы в АлтГТУ и в АГАУ работников и студентов (если нет противопоказаний) просят вакцинироваться или предоставить медотвод», — рассказали в интернет-сообществе.

В противном случае в сентябре якобы будут отстранять от работы сотрудников вузов.

Судя по «документам», в одном из университетов преподаватели «будут гулять» без сохранения зарплаты.

«На основании ст. 76 ТК РФ отстранять от работы работников, не имеющих прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или документов, подтверждающих противопоказания к вакцинации с 25.09.2021», — говорится в одной из бумаг.

Работникам и обучающимся рекомендуют вакцинироваться «двухкомпонентной или однокомпонентной вакциной <…> в университете, либо в медучреждении в самостоятельном порядке».

«Приказ распространяют в соцсетях студенты-старшекурсники», — пояснили в паблике.

На сайте вузов официальной информации нет. Про недопуск до занятий студентов тоже ничего не говорится.

Родители переживают, что у непривитых молодых людей могут возникнуть проблемы с посещением занятий.

Ранее Алтайский медуниверситет опроверг информацию о закрытии дверей для невакцинированных студентов.