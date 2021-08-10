10 августа 24°C
Коронавирус
﻿
Образование

Нет прививки — нет зарплаты. Опубликованы фото «приказов» об обязательной вакцинации преподавателей алтайских вузов

В Алтайском крае преподавателей вузов могут отстранить от работы без сохранения зарплаты, если они не вакцинированы без уважительных причин, сообщает «Барнаул 22».

Студент. Учеба.
Студент. Учеба.
СС0

«В соцсетях появились фото приказов алтайских вузов о вакцинации. Якобы в АлтГТУ и в АГАУ работников и студентов (если нет противопоказаний) просят вакцинироваться или предоставить медотвод», — рассказали в интернет-сообществе.

В противном случае в сентябре якобы будут отстранять от работы сотрудников вузов.

Судя по «документам», в одном из университетов преподаватели «будут гулять» без сохранения зарплаты.

«На основании ст. 76 ТК РФ отстранять от работы работников, не имеющих прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или документов, подтверждающих противопоказания к вакцинации с 25.09.2021», — говорится в одной из бумаг.

Работникам и обучающимся рекомендуют вакцинироваться «двухкомпонентной или однокомпонентной вакциной <…> в университете, либо в медучреждении в самостоятельном порядке».

«Приказ распространяют в соцсетях студенты-старшекурсники», — пояснили в паблике.

На сайте вузов официальной информации нет. Про недопуск до занятий студентов тоже ничего не говорится.

Родители переживают, что у непривитых молодых людей могут возникнуть проблемы с посещением занятий.

Ранее Алтайский медуниверситет опроверг информацию о закрытии дверей для невакцинированных студентов.

Смотрите также
Только самые важные новости! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость