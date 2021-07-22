Алтайский медицинский университет опроверг информацию о закрытии своих дверей для невакцинированных студентов

Пресс-служба АлтГМУ сообщила altapress.ru, что протокола заседания Штаба про профилактике новой коронавирусной инфекции АГМУ, на который ссылались в СМИ, не существует.

Ранее студенты прислали в редакцию сообщение о том, что штаб АГМУ по профилактике коронавирусной инфекции принял решение запретить с 28 августа вход и пребывание в университете для студентов и сотрудников, не имеющих антител к COVID-19 не по уважительной причине. Со слов учащихся, это послание направило им руководство ВУЗа, а преподаватели информацию подтверждали.

В пресс-службе отметили, что на заседании Штаба на самом деле решался вопрос об организации вакцинации сотрудников и студентов АлтГМУ. А именно, определяли дату и место вакцинации студентов и сотрудников.

«Также было обсуждение и решение ряда других текущих вопросов. Информация, представленная в СМИ в отношение решения заседания Штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции АГМУ, не соответствует действительности», — отметили в сообщении.

Активная прививочная кампания по вакцинации в АлтГМУ связана со спецификой учебного процесса, отмечают в вузе. Начиная с первого курса, студенты контактируют с пациентами, а многие преподаватели работают в медицинских организациях Алтайского края.

Вакцина. Коронавирус. CC0

«Руководство вуза ставит задачу максимально обезопасить и защитить всех своих сотрудников и обучающихся, — отмечают в пресс-службе. — Ведущие профессора, инфекционисты, эпидемиологи АГМУ ведут „Горячую линию по вакцинации“, на которую может позвонить любой студент вуза и получить компетентный ответ».

Как пресс-служба уже комментировала altapress.ru, будут ли отстранять от занятий невакцинированных студентов станет известно ближе к началу учебного года.