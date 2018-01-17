Без ночных очередей: как быстро записать ребенка в первый класс в Барнауле

1 февраля начинается прием документов для зачисления детей в первый класс. В 2018 году в регионе 26 тысяч детей станут первоклассниками. В прошлом году родители первоклассников из 121 барнаульского лицея ночами стояли в очереди на морозе, чтобы подать документы. Однако в министерстве образования Алтайского края пообещали, что ночных очередей перед школами в 2018 году не будет, потому что теперь подать документы можно через интернет. Рассказываем, как работает новая процедура зачисления в первый класс.
С 1 февраля по 30 июня принимают заявления от родителей, которые живут на закрепленной за школой территории. Список школ и прикрепленных к ним адресов можно посмотреть здесь.
Заявления о зачислении детей, не живущих на закрепленной территории, будут принимать с 1 июля по 5 сентября 2018 года при наличии свободных мест в школах.
Заявление, паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о регистрации или проживании ребенка по месту жительства. Полный перечень документов для всех категорий граждан можно посмотреть здесь.
В этом году заявление можно подать через портал образовательных услуг Алтайского края или лично принести в школу необходимые документы. Во втором случае сотрудник школы сам внесет вас в электронную базу через интернет, поэтому у всех заявлений будет одинаковый приоритет. Портал работает со всеми школами города и края.
Для подачи заявления через интернет у родителя должна быть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. 1 февраля в 8:00 приемная кампания откроется по адресу eso.edu22.info. Там же есть инструкция, информация о школах края и наличии свободных мест в них. Через этот портал можно подавать заявления не только в первый класс, но и в другие классы во все школы Алтайского края. После подачи заявления в электронной форме обязательно запишите и сохраните его номер.
Уже сейчас можно потренироваться заполнять заявления на портале esotest.edu22.info:83. Это тестовый портал: формы, заполненные на нем, не будут рассматриваться школой. Он сделан для того, чтобы родители предварительно посмотрели, какие документы надо подготовить и отсканировать.
Нет. У сотрудников школы нет своей отдельной базы будущих первоклассников и они будут вносить ваши данные через тот же портал образовательных услуг, который откроется ровно в 8 утра 1 февраля. Если вы боитесь что не успеете подать документы, удобнее и проще это будет сделать самостоятельно через интернет, а не идти в школу и ждать, пока сотрудник внесет ваши данные.
В течение 7 дней после регистрации заявления. После того как оно поступит в школу, через базу МВД автоматически будет проверяется свидетельство о рождении ребенка (только для тех, кто родился в России) и прописка. Поэтому следите, чтобы все данные были введены правильно. При каждом обновлении статуса заявления на почту родителя будет приходить уведомление. После получения ответа о зачислении школа самостоятельно связывается с родителем и приглашает с пакетом оригинальных документов для оформления ребенка в школу.
Свидетельства о рождении, выданные за пределами России, автоматически проверятся не будут. В этом случае лучше лично пойти в школу с оригиналами документов.
Отказать могут только в том случае, если в школе нет свободных мест. Тогда родители обращаются в комитет по образованию по месту жительства, и он рекомендует ближайшую школу, где есть свободные места.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.