Без ночных очередей: как быстро записать ребенка в первый класс в Барнауле

5 Как подавать заявление через интернет?

Для подачи заявления через интернет у родителя должна быть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. 1 февраля в 8:00 приемная кампания откроется по адресу eso.edu22.info. Там же есть инструкция, информация о школах края и наличии свободных мест в них. Через этот портал можно подавать заявления не только в первый класс, но и в другие классы во все школы Алтайского края. После подачи заявления в электронной форме обязательно запишите и сохраните его номер.

Уже сейчас можно потренироваться заполнять заявления на портале esotest.edu22.info:83. Это тестовый портал: формы, заполненные на нем, не будут рассматриваться школой. Он сделан для того, чтобы родители предварительно посмотрели, какие документы надо подготовить и отсканировать.