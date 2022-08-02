Никто из алтайских учителей не согласился поехать работать в Донбасс

Ни один педагог из Алтайского края не захотел поехать в длительную командировку в ЛНР для оказания методической помощи школам. Об этом сообщил amic.ru со ссылкой на пресс-службу Минобра по Алтайскому краю.

В ведомстве отметили, что новых запросов о потребности в учителях не получали.

«Вопросы командирования педработников находятся под контролем Министерства образования и науки Алтайского края, об изменениях будет сообщено дополнительно», — рассказали в Министерстве.

Напомним, учителям из Алтайского края предлагали отправиться в Славяносербский район. Длительность командировки можно было выбрать: или на июль-август, или на весь учебный год с 1 сентября.

На два месяца согласились поехать только два алтайских учителя.