Но есть условие: многие школьники поддержали дистанционное обучение

Каждый пятый школьник выступил за то, чтобы в российских школах было частично сохранено дистанционное обучение, свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-школой Skysmart.

20% школьников считают, что обучение должно быть наполовину дистанционным. Но при условии, что цифровые инструменты будут исправно работать, а все ученики будут обеспечены компьютерами и доступом в интернет, пишет RT со ссылкой на результаты исследования.

В опросе приняли участие 1,3 тысячи респондентов.

Оценили очное обучение

Однако среди всех опрошенных почти половина школьников (49%) стала больше ценить очное обучение, испытав дистанционный формат на практике.

Главными достоинствами очного обучения назвали то, что в таком формате учителя лучше объясняют материал (30%), есть живое общение с одноклассниками (29%) и с учителями (11%), пишет ura.ru.

Самым некомфортным в традиционном обучении школьники назвали необходимость ранних подъемов (25%) и невозможность учиться в своем темпе (17%).

Спрос на столы

Между тем в семь раз вырос спрос в России на учебные столы для дома. За последние два месяца в России стали чаще покупать учебные столы и парты, спрос вырос в семь раз год к году, сообщает РБК со ссылкой на данные OZON.

Аналитики объясняют это тем, что россияне готовятся к возможному дистанционному обучению из-за коронавируса и обустраивают рабочие места для детей.

Быть наготове

Российским школам рекомендовали готовиться к удаленке на случай ухудшения ковид-ситуации. Роспотребнадзор и министерство просвещения рекомендовали российским школам готовиться к возможному возвращению онлайн-обучения в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

При наличии условий «удаленку» можно использовать с начала учебного года — для факультативных занятий и предметов по выбору, если такие есть. Различные курсы, не связанные с основной школьной программой, рекомендуется перенести на выходные или отложить до каникул.