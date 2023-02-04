Новый порядок проведения ЕГЭ разработали для российских школьников

Минпросвещения России разработало новый порядок проведения ЕГЭ. Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно документу, школьники смогут поменять перечень сдаваемых учебных предметов, указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ. Также они могут изменить сроки сдачи экзаменов по уважительной причине.

В Минпросвещения планируют сместить дополнительную дату проведения итогового сочинения с первой рабочей среды мая на вторую среду апреля.

Предположительно, нововведения вступят в силу с 1 сентября 2023 года. Они будут действовать до 1 сентября 2029 года.

Ранее стало известно, когда российские школьники напишут ВПР.