4 февраля
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Образование

Новый порядок проведения ЕГЭ разработали для российских школьников

Минпросвещения России разработало новый порядок проведения ЕГЭ. Об этом сообщают РИА Новости.

ЕГЭ.
ЕГЭ.
Анна Зайкова

Согласно документу, школьники смогут поменять перечень сдаваемых учебных предметов, указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ. Также они могут изменить сроки сдачи экзаменов по уважительной причине.

В Минпросвещения планируют сместить дополнительную дату проведения итогового сочинения с первой рабочей среды мая на вторую среду апреля.

Предположительно, нововведения вступят в силу с 1 сентября 2023 года. Они будут действовать до 1 сентября 2029 года.

Ранее стало известно, когда российские школьники напишут ВПР.

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