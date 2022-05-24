О новых правилах написания слова «Бог» рассказали в Минпросвещения

Он напомнил — правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году, тогда они никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере.

«Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово „Бог“ необходимо писать с заглавной буквы, также, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — цитирует Кравцова bfm.ru.

И добавил, что новые правила были рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку.

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