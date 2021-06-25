Выяснилось, какие предметы школьники считают самыми бесполезными

Команда «ВКонтакте» провела опрос и узнала, какие предметы школьники считают бесполезными, а какими готовы заниматься даже на каникулах. Всего опросили 800 подростков от 14 до 18 лет.

У 14-летних подростков предпочтения таковы: 40% школьников считают самым ненужным им предметом музыку. На втором месте история религии — 32%. Чуть «полезнее» оказалось рисование — 31%. Треть школьников решила, что все предметы пригодятся в будущем.

У одиннадцатиклассников в антирейтинге первое место заняла история религии.

Больше половины респондентов планируют учиться на летних каникулах: 20% будут посвящать учебе два часа в неделю, 18% — три-четыре часа.

Самый популярный предмет на лето — иностранные языки — их хочет подтянуть 50% опрошенных. На втором месте математика (49%), на третьем — русский язык (32%).