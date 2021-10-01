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Образование

О проблемах в обучении 9-летней девочки в МГУ рассказали отец и студенты

Девятилетняя москвичка-вундеркинд Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ, уже приступила к занятиям дистанционно на психологическом факультете МГУ. Однако юная студентка столкнулась с трудностями в процессе обучения, и теперь девочку могут отчислить из вуза из-за низкой посещаемости.

Студент. Образование.
Студент. Образование.
СС0.

По словам ее отца, Евгения Теплякова, некоторые преподаватели и сотрудники МГУ отказываются выстраивать взаимодействие с Алисой в индивидуальном порядке, а также помогать ей досрочно завершить обучение, пишет Lenta.ru.

«Ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим. Мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость», — привел отец слова педагогов.

Тепляков считает, что в случае Алисы университету «следует поступиться формальностями и закрыть глаза на посещаемость».

При этом он указал, что руководство факультета психологии, на который поступила его дочь, не видит необходимости в ее отчислении.

Лекция. Обучение.
Лекция. Обучение.
СС0

Мнение однокурсников

Однокурсники и преподаватели столкнулись с некоторыми трудностями из-за поведения девочки.

«Алиса иногда на лекциях, где присутствуют около 200 человек, нечаянно включает микрофон. Из-за того, что она с братьями и сестрами живет в однокомнатной квартире, у нее нет возможности вообще уединиться как-то, в другую комнату отойти. Поэтому у Алисы на заднем плане постоянно орут шестеро ее братьев и сестер. Иногда это мешает», — рассказала одна из первокурсниц психфака МГУ.

На дистанционных лекциях девочка как будто «не совсем вообще понимает, что происходит» и поэтому мешает учебному процессу, считает студентка.

«На одном из занятий Алиса постоянно отвечала, хотя ее не спрашивали. И добавляла: „Вот я уже это прочитала“. На математике девочка перебивала педагога и рассказывала, что уже решала многие задачи через матрицы», — привела пример однокурсница Алисы.

Студенты раздражаются, но понимают, что девочка не виновата в том, что происходит, пишет Газета.Ru.

ЕГЭ и поступление

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике в 8 лет. После этого она попыталась получить бюджетное место в МГУ, однако не смогла пробиться на бесплатное обучение.

В МГУ она обучается на коммерческой основе. Отец Алисы подчеркнул, что поступление в вуз после окончания школы — это «нормальное желание» ребенка.

Девочка начала учиться дистанционно по расписанию.

Окончить вуз она планирует за два года вместо пяти.

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