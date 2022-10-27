27 октября
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Образование

Обратную сторону Луны впервые сфотографировали 60 лет назад. При чем тут Москва, Мечта и Забвение

Вслед за частичным солнечным затмением нас ждет новая космическая дата. 27 октября 1959 года в газете «Правда» впервые опубликовали изображение обратной стороны Луны. В связи с «годовщиной» предлагаем подборку интересных и неожиданных фактов о самом известном спутнике Земли.

луна.
луна.
СС0

1. Передача снимков с Луны на Землю была сверхсложной. Для получения изображений на борту космической станции оборудовали фототелевизионное устройство. Затем снимки превратили в электрические сигналы и с помощью специально созданного оборудования передали на Землю.

2. На основании полученных изображений ученые выпустили первую карту Луны, а затем детализированный атлас.

3. По словам космонавтов, лунная пыль пахнет как порох.

4. На Луне есть моря, но не те, к которым мы привыкли. Они представляют собой низменности, залитые застывшей лавой. Морями их зовут из-за серо-коричневого цвета. Он отличается от более светлых «материковых» областей.

Лунное затмение с МКС.
Лунное затмение с МКС.
Скриншот видео roscosmos.ru

5. Темная сторона Луны на самом деле бирюзовая.

6. На обратной стороне Луны есть Море Москвы и Море Мечты. Также там множество озер с любопытными названиями — например, Озера Забвения, Удовольствия и Одиночества.

7. По площади Луна меньше, чем Азия.

8. Море Москвы назвали так за заслуги советских ученых, сделавших снимок. До этого было принято, чтобы географические названия ассоциировались с душевными состояниями или водой.

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