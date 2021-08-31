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Образование

Около 30 педагогов не хватает в школах Барнаула

В школах Барнаула не хватает порядка 30 педагогов, сообщил «Вести Алтай» председатель комитета по образованию города Андрей Муль.

Учитель в школе.
Учитель в школе.
Михаил Хаустов

Всего в образовательных учреждениях Барнаула работает порядка 7 тыс. преподавателей. До лета дефицит составлял несколько сотен человек, но частично проблему удалось решить.

«На начало летнего периода по школам у нас было около 200 вакансий. На сегодняшний день их 27. К нам приходят молодые специалисты, переезжают учителя с других территорий. Поэтому мы почти все закрыли. Еще несколько дней мы надеемся, что люди придут», — сказал Муль.

Если люди все-таки не придут, то среди педагогов будут перераспределять нагрузку, чтобы закрыть вакансии.

Больше всего барнаульские школы нуждаются в учителях начальных классов, математики, русского языка и литературы, а также иностранных языков.

Ранее стало известно, сколько медиков не хватает алтайскому здравоохранению.

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