Некомплект в полторы тысячи. Стало известно, сколько медиков не хватает Алтайскому краю

Дефицит медиков в Алтайском крае достиг почти 1,5 тысяч человек, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По оценкам главы краевого минздрава, профильным учреждениям не хватает более 660 врачей и порядка 800 сотрудников среднего звена. При этом дефицит кадров возрастает ежегодно.

«Сегодня в отрасли работает более 8 тысяч врачей и около 22 тысяч средних медицинских работников. Дефицит кадров, рассчитанный на объемы медицинской помощи и прикрепленное население, составляет по врачам 661 человек, по среднему медицинскому персоналу — 789 человек. В связи с тем, что 27% врачей и 17% среднего медперсонала — это лица пенсионного возраста, дефицит кадров ежегодно растет», — цитирует Попова ТАСС.

Министр уточнил, что в регионе традиционно востребованы такие специалисты как терапевты, педиатры, анестезиологи, гинекологи, хирурги, неврологи и травматологи.

Нехватка кадров ощущается и в скорой медицинской помощи, фтизиатрической, патологоанатомической и судебно-медицинской службах.

Алтайские медики в «красной зоне». архив Новоалтайской городской больницы / novoaltaysk. online

Кроме того, во время пандемии коронавируса очень стали более востребованы инфекционисты, пульмонологи и эпидемиологи.

«Мы ежегодно увеличиваем приток молодых специалистов в отрасль, совершенствуем существовавшие ранее механизмы привлечения кадров и вводим новые. Однако отток превышает приток. Для Алтайского края в целом характерна миграционная убыль», — констатировал Дмитрий Попов.

Ранее Депутат АКЗС и директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев пришел в ярость из-за баннера, установленного в Барнауле, на котором призывают врачей переехать в Кемеровскую область и предлагают большую зарплату.