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Жизнь

Некомплект в полторы тысячи. Стало известно, сколько медиков не хватает Алтайскому краю

Дефицит медиков в Алтайском крае достиг почти 1,5 тысяч человек, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Госпиталь. Новоалтайск.
Госпиталь. Новоалтайск.
Дмитрий Лямзин.

По оценкам главы краевого минздрава, профильным учреждениям не хватает более 660 врачей и порядка 800 сотрудников среднего звена. При этом дефицит кадров возрастает ежегодно.

«Сегодня в отрасли работает более 8 тысяч врачей и около 22 тысяч средних медицинских работников. Дефицит кадров, рассчитанный на объемы медицинской помощи и прикрепленное население, составляет по врачам 661 человек, по среднему медицинскому персоналу — 789 человек. В связи с тем, что 27% врачей и 17% среднего медперсонала — это лица пенсионного возраста, дефицит кадров ежегодно растет», — цитирует Попова ТАСС.

Министр уточнил, что в регионе традиционно востребованы такие специалисты как терапевты, педиатры, анестезиологи, гинекологи, хирурги, неврологи и травматологи.

Нехватка кадров ощущается и в скорой медицинской помощи, фтизиатрической, патологоанатомической и судебно-медицинской службах.

Алтайские медики в &quot;красной зоне&quot;.
Алтайские медики в «красной зоне».
архив Новоалтайской городской больницы / novoaltaysk. online

Кроме того, во время пандемии коронавируса очень стали более востребованы инфекционисты, пульмонологи и эпидемиологи.

«Мы ежегодно увеличиваем приток молодых специалистов в отрасль, совершенствуем существовавшие ранее механизмы привлечения кадров и вводим новые. Однако отток превышает приток. Для Алтайского края в целом характерна миграционная убыль», — констатировал Дмитрий Попов.

Ранее Депутат АКЗС и директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев пришел в ярость из-за баннера, установленного в Барнауле, на котором призывают врачей переехать в Кемеровскую область и предлагают большую зарплату.

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